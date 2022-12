Contraloria informó de tres mi millones de pesos "desaparecidos" del DAEM de Coronel

Durante estos días se dio a conocer un informe final realizado por la Contraloría Regional del Biobío al Departamento de Administración Municipal de Coronel. El documento, confirma diferentes irregularidades de tipo económico, siendo uno de los más graves la diferencia de más de tres mil millones de pesos en fondos de Subvención Escolar Preferencial (SEP) y Fondo de Apoyo a la Educación Pública (FAEP) que no han sido gastados por los sostenedores educacionales, pero tampoco se encuentran en las cuentas corrientes correspondientes.

Al respecto, el diputado independiente por el distrito 20 y exalcalde de la comuna, Leonidas Romero, indicó “desgraciadamente para algunos y afortunadamente para nosotros, para mi equipo, la Contraloría nos da la razón de una denuncia que hicimos por recursos que no han sido respondidos, no ha sido demostrados que se invirtieron bien, en el Departamento de Educación Municipal de Coronel. Efectuado el análisis comparativo entre el saldo bancario al 31 de diciembre del 2020 en la gestión SEP y gestión FAEP, estamos hablando de más de tres mil millones de pesos. Uno de ellos dice 1.939 millones y el otro por 1.257 millones respectivamente, por lo tanto, la Contraloría está solicitando a la entidad edilicia que dé respuesta, justifique estos gastos, si no, ordene sumario. Más de tres mil millones de pesos en recursos que llegan para la educación de los más necesitados en las comunas y en este caso particular de nuestra querida comuna de Coronel.”

Ante estos graves hechos, el organismo dio al municipio coronelino un plazo de 60 días hábiles contado desde la recepción del informe para aclarar la situación y adoptar las medidas necesarias para mantener un estricto control de los fondos antes indicados, vencido dicho plazo sin haber aclarado o bien si la aclaración fuese insuficiente, Contraloría remitirá los antecedentes al Ministerio Público y al Consejo de Defensa del Estado, para que se tomen las acciones legales pertinentes.

Cabe mencionar que el órgano contralor logró identificar otras irregularidades como la diferencia de más de 300 millones de pesos de los Fondos SEP, entre el año 2018 y 2020, supuestamente pagados en sueldos pero que no se encuentran respaldados, por lo que se le solicitó al municipio aclarar dicha diferencia o bien restituir el monto objetado.

De igual forma, de la revisión antes realizada, se verificó que el DAEM de Coronel subió en la plataforma de rendición de cuentas de la Superintendencia de Educación, gastos por concepto de pago de bonos de incentivo al desempeño con cargo a la subvención SEP, de los años 2019 y 2020, ascendentes a $7.346.000 y $9.860.000, respectivamente, en circunstancias que los servidores respecto de los cuales se rindieron dichos pagos no figuran con horas contratadas con cargo a la subvención “SEP”, toda vez que fueron informados con “0” horas por el propio sostenedor en las rendiciones revisadas.

Con todo lo anterior, el municipio de Coronel se suma a otras comunas con graves problemas en cuanto a la administración de la educación municipal.