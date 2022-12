Piñera enfrenta críticas de Lagos y acusa que no considera las circunstancias de su administración

El ex presidente Sebastián Piñera enfrentó la crítica realizada por Ricardo Lagos sobre el endeudamiento del país en los últimos años, indicando que “la deuda promedio durante nuestro primer gobierno (fue de) 11,1% del PIB, es decir, menos que el promedio que tuvo el presidente Lagos”. Lo anterior bajo el contexto de la segunda administración de Piñera.

Durante la tarde del lunes de esta semana, Piñera participó en una conferencia organizada por la Pontificia Universidad Católica, donde los exmandatarios de Chile han hablado sobre la situación del país y en donde la semana pasada, Lagos cuestionó al empresario. “¿Qué es lo que hizo el aumento de la presión tributaria en Chile? ¿En cuánto se empezó a endeudar? ¿Bachelet 1 lo dejó en cuánto? Paso el aviso, yo lo dejé en 5, ella en 8 porque le tocó la crisis financiera en 2008. Y con Piñera empezó a subir y con Bachelet 2 siguió subiendo y con Piñera 2 terminó de subir. Antes del covid”, juzgó.

PIÑERA ASEGURA QUE LA COMPARACIÓN NO TIENE ASIDERO

El ex RN afirmó que estas declaraciones no se ajustaban a la realidad y mostró un gráfico, donde aseguraba que la deuda del país fue de 12,5% en el gobierno de Lagos. “No fueron afortunadas por lo siguiente. En primer lugar, porque no se ajusta a la realidad. Y segundo, porque tampoco considera las circunstancias. Yo tengo aquí un cálculo de cuánto era la deuda promedio bruta durante el gobierno del presidente Lagos: 12,5% del PIB. Y cuánto fue la deuda promedio durante nuestro primer gobierno: 11,1% del PIB, o sea, menos que el promedio que tuvo el presidente Lagos”, afirmó.

Piñera justificó el aumento de la deuda en su segunda administración por la crisis del Estallido Social y la del Covid-19. “En el segundo gobierno la deuda creció. Claro que creció, porque tuvimos que enfrentar cuatro crisis que nunca habíamos conocido en Chile, pero creció menos de lo que había crecido en el segundo gobierno de la presidente Bachelet, que no tuvo que enfrentar esas crisis. Así que desde ese punto de vista, quiero clarificar que el tema de responsabilidad fiscal es un tema que estaba muy presente en nuestro gobierno”, puntualizó.