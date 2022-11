Deuda por más de $217 millones en cuentas de luz marcó tenso Concejo Municipal en Los Ángeles

Un tenso concejo municipal a ratos se vivió la tarde de este martes en Los Ángeles por un deuda por más de 217 millones de pesos que presentaría la municipalidad de Los Ángeles en contra de la Compañía General de Electricidad, lo que derivó en una advertencia y aviso de parte de la empresa por suspensión de suministro en contra de la casa edilicia de la capital de la provincia de Biobío.

La situación fue advertida a través de un correo electrónico enviado de parte de CGE al alcalde de la comuna y a los miembros del Concejo Municipal, donde se daba a conocer esta situación, y se advertía de una posible suspensión del suministro eléctrico en el caso de no realizar el pago del servicio.

DETALLES DEL CORREO

A través de un correo electrónico, que fue expuesto también en la última sesión del Consejo Municipal, se dio a conocer que “la Municipalidad de Los Ángeles mantiene con nuestra compañía una deuda total no objetada, por concepto de consumos de energía eléctrica, que asciende a la suma de $217.944.255”.

A lo anterior se agregó que “de dicho total, la deuda vencida y no objetada por conceptos de consumos de energía eléctrica de servicios de cargo del municipio, asciende a la suma de $48.266.988 IVA incluido”, agregando que “la deuda de energía vencida superior a los 45 días, contados desde su fecha de vencimiento asciende a $40.271.444”.

Junto con ello, la compañía señaló que “la aplicación de la normativa vigente faculta a CGE S.A. a efectuar el corte de suministros eléctricos (…) por deudas vencidas superiores a 45 días”, por lo que solicitó al municipio local “regularizar su situación de deuda, pagando a la brevedad la deuda vencida referida”.

“ME PARECE UNA FALTA DE RESPETO, BOCHORNOSO”

Diario La Tribuna logro tener reacciones frente a esta situación, donde el concejal de Los Ángeles Alejandro Cano catalogó el hecho como “bochornoso”.

En este caso indicó que “a raíz de la información que se dio a conocer, me enteré a través de un correo que nos llegó de parte de CGE por una deuda impaga hasta la fecha por parte del municipio”.

A lo anterior agregó que “me parece una falta de respeto, me parece bochornoso de parte de un municipio tan grande como es el municipio de Los Ángeles que se produzcan este tipo de situaciones”.

En esa línea agregó que “yo espero que esto se pueda subsanar a la brevedad, y que también el alcalde nos pueda entregar información correspondiente a este hecho, y obviamente tendrá algún tipo de respuesta”.

Alejandro Cano

ALCALDE KRAUSE PIDIÓ CLARIDAD EN LAS CUENTAS

En el concejo municipal de este martes, el alcalde de Los Ángeles Esteban Krause se refirió a esta situación, donde comentó que “en relación a la cobranza de la Compañía General de Electricidad, se lo hemos dicho a ellos que lamentamos muchísimo que sea así, porque eso desde una cobranza financiera se transforma en un hecho político (…) y me van a disculpar, pero alguno de ustedes (concejales) se prestaron para el show, y se prestaron para eso sin tener ninguna información adicional”.

En relación a la deuda del suministro eléctrico que presenta el municipio, el alcalde manifestó que “nosotros mensualmente pagamos $134 millones de pesos de alumbrado público a la CGE, nos llegan aproximadamente mil boletas (…), entonces tenemos que revisar mensualmente mil boletas. Muchas de las boletas que no pagamos son comodatos a instituciones, y mientras nosotros seamos los dueños de eso vamos a aparecer en las boletas”.

A lo anterior agregó que “lo otro es que hace un par de meses atrás la CGE nos cobró casi $18 millones de pesos de un día para otro de un medidor que nadie sabe dónde estaba y apareció, y nosotros le dijimos a la CGE que mientras no aclaremos porqué se no está cobrando eso, no se lo vamos a pagar”.