Diputada del Partido de la Gente por Biobío anunció que evalúa renunciar a la colectividad

Un verdadero terremoto político se mantiene en el Partido de la Gente, esto tras la votación de cuatro diputados de la bancada que apoyaron al actual presidente de la Cámara de Diputados, Vlado Mirosevic, y que ha desencadenado una serie de hechos, entre ellos, la expulsión de un parlamentario independiente de la bancada, y la amenaza de sanción a los involucrados, entre ellos, la diputada del distrito 21 Karen Medina.

Durante la tarde de este miércoles se oficializó la salida del diputado independiente de la bancada del PDG Francisco Pulgar tras una votación interna que fue tildada de “irregular”, y donde se notificó a los diputados Rubén Oyarzo, Gaspar Rivas y a la diputada Karen Medina de eventuales “sanciones” por parte del partido, esto tras no participar del voto en bloque de la bancada por el DC Miguel Ángel Calisto, y votar a favor del parlamentario Mirosevic del Partido Liberal.

“ME HE MANTENIDO EN ESTE ACUERDO”

La diputada de nuestra zona y oriunda de la comuna de Nacimiento, Karen Medina defendió su postura y voto a favor del actual presidente de la cámara el pasado lunes, donde de manera firme enfatizó que –a su juicio- era trascendental mantener y respetar el acuerdo adoptado a principios de este 2022.

En este caso comentó que “yo soy muy esquiva frente a las cámaras, creo que una de las pocas veces que me preguntaron por este acuerdo, mi palabra fue mantener la palabra que era súper importante para mí, y hoy día me he mantenido en este acuerdo respetando lo que habíamos adoptado desde marzo, no porque me ofreciera cosas el Gobierno, y eso quiero dejarlo claro”.

Junto con ello, la parlamentaria aseveró que “también quiero hacer un llamado a las fuerzas políticas que existen hoy día en la cámara a que esto no puede seguir, hay que buscar otras formas de ver las presidencias de las cámaras y las presidencias de las comisiones, porque aquí un lado busca invalidar a otro para quitarle todo, y así no se permite un trabajo en equipo que es lo que el partido de la gente quiere y por lo que nació”.

Junto con ello agregó que “vamos a proponer cambios en el reglamento para buscar una forma más justa y equitativa de ver estas presidencias”.

Al ser consultada sobre cómo seguiría el trabajo en las comisiones de la cámara, la parlamentaria comentó que “todo debiera seguir igual porque hay un escrito donde dice que las comisiones no deben ser cambiadas, por lo tanto, debiéramos seguir en la misma condición”

ESTADO DE REFLEXIÓN Y POSIBLE RENUNCIA AL PARTIDO

Durante la tarde de este miércoles, y tras una reunión con la bancada del PDG, los parlamentarios confirmaron la expulsión del independiente Francisco Pulgar, y anunciaron que se encuentran en un estado de “reflexión”, donde no descartan renunciar a la bancada y al PDG.

En este caso, la diputada Karen Medina, durante un punto de prensa, indicó que “hoy día (miércoles), a petición de uno de nuestros colegas fue ingresado un petitorio de castigo y de sanción (…) No fuimos notificados en su momento y sólo se nos notificó hoy día, por lo tanto, la disposición de la jefatura no es dialogar, y lamento mucho eso, por lo tanto hoy día como reflexión personal es que estoy evaluando salir del partido y salir de la bancada”, enfatizó.

Al ser consulta sobre cuándo podría tomar una decisión final sobre su futuro en el partido, Medina indicó que “tenemos tiempo para reflexionar un poco porque la verdad es que esto ha sido bastante desagradable”, finalizó.