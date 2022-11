A favor y en contra: Las reacciones tras el anuncio de la Reforma Previsional del Gobierno

Tras el anuncio de la reforma previsional dada a conocer por el Presidente Gabriel Boric, tanto parlamentarios de la zona como la ciudadanía se refirieron a uno de los temas que aún se mantienen vigentes en el país, y que abren un debate permanente: Las Pensiones.

Fernando Beltrán es un jubilado angelino que se acercó al diario de la provincia de Biobío para dar a conocer su molestia con el sistema actual.

Mientras sostenía un cartel, relató que “yo estoy disconforme con las pensiones, porque el 2018 fui pensionado con 128 mil pesos, por lo cual le envié una carta a mi AFP donde les di a conocer que no estaba conforme, y les pedí que revisaran mis cuentas de ahorro previsionales, sin recibir una respuesta”.

Además expresó que “las pensiones son muy bajas, y con lo que la AFP me da pagos gastos como la luz, agua y gas, pero después ¿Con que como?”.

Las soluciones –a su parecer- que expresó Fernando Beltrán son que “acá lo que se debería hace es sacar las platas de la AFP, y que las administrara el gobierno, o que se les entregara a los jubilados y nosotros ver como trabajamos la plata, ya que si tuviéramos un negocito con eso nos serviría mucho más”.

Fernando Beltrán

UN SISTEMA FUNDADO EN LA SEGURIDAD SOCIAL

El senador Gastón Saavedra indicó que “se trata de dar curso a un sistema de una nueva creación de un sistema de pensiones en Chile, que es fundado en la seguridad social, por lo tanto, esto tiene tres ejes: Uno, el contributivo, donde se aporta hoy el 10% de su pensión, y eso va a mejorar porque además quedan afuera las comisiones fantasmas. Esto va a ser de la gente, es inembargable y los recursos son de quienes ahorran, de los trabajadores chilenos”.

En esa línea agregó que “luego está el pilar solidario, que es la pensión garantizada universal, que se hace con los tributos que el país recolecta, por lo que la reforma tributaria debe ser aprobada para alcanzar los 250 mil pesos de pensión básica”, puntualizó.

A lo anterior agregó que “el tercer pilar es la creación de un nuevo sistema público, previsional y de carácter autónomo, administrado por una institución en el IPS para que se garantice solidaridad, y todos aquellos que tienen un ingreso sobre un millón 300 mil comenzarán a colaborar con todos los que tienen menores ingresos”, precisó.

Gastón Saavedra

“NO SE HACE CARGO DE LOS PROBLEMAS ESTRUCTURALES”

El senador por la región del Biobío Enrique Van Rysselberghe indicó que “como senadores de oposición, queremos que exista en el más breve plazo una reforma de pensiones, que permita mejorar las jubilaciones actuales y futuras de miles de chilenos, para lo cual estamos disponibles al diálogo y los consensos necesarios con el gobierno”.

Junto con ello agregó que “sin embargo, es difícil que ese diálogo sea fructífero cuando el gobierno presenta una propuesta que no se hace cargo de problemas estructurales del sistema de pensiones chileno: No hay una propuesta para quienes no ahorran para su jubilación, ajustes en la edad de jubilación, bajo aporte al sistema solidario del estado, hay poca claridad de cómo el estado administrará el nuevo 6%, y lo que es más importante, el gobierno ningunea a los ciudadanos que han dicho mayoritariamente que quieren que el aumento del aporte previsional vaya a sus cuentas individuales y no a colectivas”, enfatizó.

Por último puntualizó que “esperamos que en el diálogo político estos problemas que tiene la propuesta presidencial encuentren la mejor solución posible para que las pensiones de los chilenos mejoren en el corto plazo”, finalizó.

Enrique Van Rysselberghe

“TENEMOS UNA SITUACIÓN DE MUCHA INFORMALIDAD”

Por último, la diputada Joanna Pérez comentó que “los fondos son de los trabajadores, y debemos reconocer la titularidad de esos fondos, y reconociendo que también se requiere generar un porcentaje de solidaridad, pero también el Estado, el empleador y el trabajador pueden aportar a ese fondo, pero hoy el Estado sólo le carga ese 6% al empleador”.

En esa línea agregó que “hoy día tenemos una situación de mucha informalidad, por lo tanto hay un vacío del cual no se hace cargo este proyecto, y tenemos que ir regularizando a quienes están de manera informal”.

Junto con ello expresó que “hay un tema que veníamos instalando y que nuestra bancada peleó y es que las mujeres sean reconocidas, eso se valor hoy día de que eso se pueda reconocer, puesto que las mujeres entran tardíamente a mercado laboral, pero además tienen mas vacíos por razones de maternidad o de trabajo o labores del hogar, y no les permiten generar sus aportes en materia previsional, por lo que ahora hay una mirada distinta”.