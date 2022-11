Enrique Van Rysselberghe: Anuncio de reforma previsional fue "ninguneo" a ciudadanía

El senador por la región del Biobío Enrique Van Rysselberghe calificó como un “ninguneo” hacia las personas que han solicitado que los aportes previsionales vayan a sus cuentas personales, el anuncio de la reforma previsional anunciada por el presidente Gabriel Boric en un anuncio la tarde de este miércoles.

El legislador de la UDI indicó que “como senadores de oposición, queremos que exista en el más breve plazo una reforma de pensiones, que permita mejorar las jubilaciones actuales y futuras de miles de chilenos, para lo cual estamos disponibles al diálogo y los consensos necesarios con el gobierno”.

Junto con ello agregó que “sin embargo, es difícil que ese diálogo sea fructífero cuando el gobierno presenta una propuesta que no se hace cargo de problemas estructurales del sistema de pensiones chileno: No hay una propuesta para quienes no ahorran para su jubilación, ajustes en la edad de jubilación, bajo aporte al sistema solidario del estado, hay poca claridad de cómo el estado administrará el nuevo 6%, y lo que es más importante, el gobierno ningunea a los ciudadanos que han dicho mayoritariamente que quieren que el aumento del aporte previsional vaya a sus cuentas individuales y no a colectivas”, enfatizó.

Por último puntualizó que “esperamos que en el diálogo político estos problemas que tiene la propuesta presidencial encuentren la mejor solución posible para que las pensiones de los chilenos mejoren en el corto plazo”, finalizó.