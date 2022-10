Concejala Ortiz y presunto abuso sexual en escuela : "La justicia determinará culpabilidades"

La concejala de Los Ángeles Paola Ortíz se refirió al caso de presunto abuso sexual que se registró en el colegio municipal escuela 21 de Mayo en la comuna.

En este caso comentó que “me parece particularmente delicada esta situación que denuncian los apoderados. Tanto por el hecho en sí, que vulnera la seguridad de nuestros niños, como por la acusación que se hace de que, presuntamente, se habría pedido a los niños guardar silencio”.

En esa línea agregó que “esta mañana (jueves) he solicitado al Director del DAEM me refiera los antecedentes que se tienen del caso y que me indique cuáles han sido los protocolos que se han activado para acompañar a la familia que denuncia”, donde agregó que “creo que por ahora eso es lo más importante, que los protocolos sigan su curso. La justicia determinará culpabilidades”, expresó.

A lo anterior agregó que “por ahora los que compete a la escuela y a la Municipalidad a través del DAEM es dar a la familia que denuncia este presunto abuso toda la contención y las garantías de que se debe hacer lo que corresponde ante una denuncia tan delicada como esta”, sentenció.