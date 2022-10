Por segunda vez en el año: Municipio de Cabrero se queda sin administrador municipal

El administrador de la Municipalidad de Cabrero Alejandro Cruzat presentó su renuncia al cargo, luego que los concejales solicitaran una sesión especial este lunes para votar su remoción del cargo, esto por el no pago de facturas a transportistas escolares de la comuna.

Esta desvinculación se suma a la ex administradora municipal Erika Pinto, la cual fue destituida por los concejales este 2022.

QUÓRUM EN EL CONCEJO MUNICIPAL

El concejal de Cabrero Mauricio Rodríguez, en conversación con diario La Tribuna, comentó que “en primer lugar contarles que el Concejo Municipal en pleno solicitó la remoción del administrador municipal, eso según la Orgánica Constitucional de Municipalidades que señala que dos tercios de los concejales podrá remover al administrador municipal. La ley no pide mayores argumentos, simplemente pide un quórum de dos tercios”.

En esa línea agregó que “la sesión se llevó a cabo hoy (lunes) en la mañana, y en el momento en que el alcalde dio inicio a la sesión, manifestó que el administrador municipal habría renunciado durante la mañana”.

Al ser consultado sobre los motivos para solicitar la remoción por parte de los concejales de la comuna, Rodríguez puntualizó que “se han retenido algunos decretos de pago, con el cual se tendría que cancelar las facturas a los transportistas escolares de la comuna, y que algunos llevan muchos meses sin recibir su pago por parte de la municipalidad, y esto ha provocado que ellos no tengan para el combustible ni para costear sus gastos personales”.

Junto con ello agregó que “cabe hacer mención que es el administrador municipal quien está a cargo de todo lo jurídico dentro de la municipalidad, y también hay muchas cuentas que están impagas, en el sentido de que hace muy poco tiempo un funcionario de la municipalidad se retiró del municipio porque justamente recibió malos tratos por parte del alcalde, y posteriormente la justicia ordenó a los tribunales a pagar una millonaria indemnización. Posterior a eso pasó a concejo municipal, se aprobaron los recursos, y todavía el pago no se ha efectuado, lo que claramente el día de mañana va a provocar un mayor detrimento del patrimonio municipal”.

Al abordar las expectativas en cuanto a la labor de un nuevo administrador municipal, el edil indicó que “lo que nosotros esperamos es que el trabajo dentro de la municipalidad se pueda mejorar, lo que buscamos es que nuestros transportistas escolares puedan seguir cumpliendo su función tan importante como es trasladar a los niños de los distintos sectores rurales y de la comuna, y esperamos que la labor que cumpla el nuevo administrador sea en beneficio de todos nuestros vecinos”.

ALCALDE DE CABRERO

Por su parte, el alcalde de Cabrero Mario Gierke expresó que “son los propios concejales que han manifestado que su solicitud no tiene que ver con el administrador municipal, sino que es una acción en contra del alcalde, perjudicando con ello a un funcionario y a toda la comunidad”.

En esa línea indicó que “quiero además indicar los puntos por los cuales se requiere responsabilizar a nuestro administrador municipal: Punto uno es el pago de facturas atrasadas a nuestro transportistas. He sido yo que no ha podido, aun queriendo y empatizando con ellos, proceder con el pago del mes de julio, puesto que estamos a la espera de lo que nos diga la Contraloría General de la República, entidad superior que nos rige como municipio”.

En esa línea agregó que “hemos explicado incansablemente a todos los concejales, y en primer lugar a nuestros transportistas, que hace tres meses tuvimos una fiscalización por parte de la Contraloría respecto al pago del servicio que nos brindan los transportistas. Muchas personas fueron entrevistadas para consultar distintos temas, lo cual enciende las alarmas con respecto a la procedencia del pago del mes completo durante el periodo de vacaciones de invierno”, expresó.

A lo anterior agregó que “incluso el propio director de educación en julio, me recomienda esperar el informe de contraloría antes de proceder con el pago, pero este informe aún no ha llegado, sin embargo, este alcalde ha ordenado dos acciones para seguir adelante lo antes posible, y una de ellas he ordenado una audiencia con el contralor regional y su equipo jurídico para que se manifiesten o adelanten su resolución respecto al pago de los transportistas en tiempo de vacaciones”.