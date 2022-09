Presidente Gabriel Boric participó de su primer Tedeum evangélico de Acción de Gracias

Durante este sábado se realizó el tradicional Tedeum evangélico llamado “Servicio de Acción de Gracias”, donde participó el Presidente Gabriel Boric en la comuna de Puente Alto, región metropolitana, en la Catedral de la Iglesia Metodista Pentecostal.

Según informó emol, el obispo Edmundo Zenteno Céspedes, presidente de la Iglesia Metodista Pentecostal, emitió un mensaje a la población en el que destacó el llamado a la humildad y unión, donde indicó que “este es el mensaje: a veces las cosas grandes solo para algunos, pero las palabras simples las entiende cualquiera y aquí lo que se requiere es que nos pongamos de acuerdo, que cada uno se baje de su caballo y de la mano al otro jinete, que también tendrá que bajarse de su caballo, para entender y ver las cosas de otro modo, no con otra altura, sino que con los pies en la tierra”, aseguró.



En la misma línea, agregó que “tenemos tanto que sumar, que no nos podemos perder esta oportunidad histórica de encontrarnos con Dios y entre nosotros”. Por ello, dijo que “en este cumpleaños de la patria, tan especial, que el señor les bendiga y les ayude a comprender que al frente mío, al lado mío o atrás mío, no tengo un adversario, tengo un hermano”.

La ministra vocera de Gobierno, Camila Vallejo, fue una de las secretarias de Estado que se refirió al respecto. Al salir de la iglesia, manifestó que “fue una ceremonia muy bonita” y que “estamos muy agradecidos de todas las oraciones, de las palabras, de la Iglesia Evangélica, de los obispos y los pastores que intervinieron”. “Fue un momento de encuentro”, añadió, destacando “en particular una gran frase, un llamado general a la sociedad de bajarse del caballo, o en buen chileno bajarse del poni, y encontrarse con los otros a conversar. Creo que en estos momentos se requiere harto de eso, así que muy agradecida de las oraciones de la Iglesia Evangélica”.

Fotos: Gobierno de Chile