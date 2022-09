Joanna Pérez: "La seguridad y orden público no pueden quedar expuestos a este chascarro"

La diputada del distrito 21 Joanna Pérez se refirió al cambio de mando realizado por el presidente Gabriel Boric este martes y a la bajada de Nicolás Cataldo (PC) luego de ser anunciado como nuevo subsecretario del Interior, esto tras polémicos dichos a través de su cuenta de Twitter.

En este caso la parlamentaria indicó que “nuevamente vemos un gobierno que debilita la institucionalidad, la gobernabilidad. Hoy día estos traspiés y errores no forzados, y en donde claramente no hay una sintonía con lo que nos dijo la ciudadanía el domingo, y que tienen que ver con que la seguridad y el orden público no pueden hoy día quedar expuestos a este chascarro que hemos vivido”, precisó.

Junto con ello agregó que “este chascarro no es sólo del gobierno, es la imagen país que se proyecta de un gobierno, por lo tanto, le pedimos al presidente Boric, a su nuevo equipo y su gabinete completo a que trabajemos por los temas urgentes, y que por cierto tengamos la altura de lo que requiere el país después de un Plebiscito, donde necesitamos trabajar con unidad y con ministros que dialoguen”, enfatizó.

En esa misma línea puntualizó que “por cierto que el partido comunista no haga más presiones y no quiera instalar un desorden en una cartera tan compleja como lo es Interior, donde estamos trabajando todos articulados desde los territorios, en el crimen organizado, en la delincuencia, en las bandas criminales, y por lo tanto este episodio que hemos vivido hoy día es lamentable, y pedimos que se organicen y se ordenen, y que puedan también fijar una hoja de ruta en la gobernabilidad y también en su agenda”, finalizó.