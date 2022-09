Presidente Gabriel Boric destacó que Chile “quiere y valora su democracia”

Pasadas las 20 horas de este domingo 4 de septiembre, una vez consolidada la contundente victoria a la opción del rechazo al texto constitucional en el plebiscito de salida, el Presidente de la República, Gabriel Boric destacó el proceso eleccionario que vivió el país, donde “Chile quiere y valora su democracia”.

En su discurso al país, el jefe de Estado indicó que “hoy (domingo) ha hablado el pueblo de Chile y lo ha hecho de manera fuerte y clara. Nos ha entregado dos mensajes: El primero es que quiere y valora a su democracia, que confía en ella para superar las diferencias y avanzar. Y eso lo confirma este proceso electoral que ha tenido la mayor convocatoria de ciudadanos y ciudadanas en las urnas en toda nuestra historia”.

En este punto, valoró el desarrollo del proceso electoral: “en Chile, en nuestro país, las instituciones funcionan. Este 4 de septiembre la democracia chilena sale más robusta. Así lo ha visto y reconocido el mundo entero: un país que en sus momentos más difíciles opta por el diálogo y los acuerdos para superar sus fracturas y dolores. Y de esto compatriotas, debemos estar profundamente orgullosos”.

También pido acento en que “el segundo mensaje del pueblo chileno es que no quedó satisfecho con la propuesta de Constitución que la Convención le presentó a Chile, y por ende ha decidido rechazarla de manera clara en las urnas”.

Esta decisión, añadió, “exige a nuestras instituciones y actores políticos que trabajemos con más empeño, con más diálogo, con más respeto y cariño, hasta arribar a una propuesta que nos interprete a todos, que dé confianza, que nos una como país. Y allí, el maximalismo, la violencia y la intolerancia con quien piensa distinto deben quedar definitivamente a un lado. Como Presidente de la República, recojo con mucha humildad este mensaje y lo hago propio”.

En esa línea, exhortó a “escuchar la voz del pueblo, no sólo de este día sino de todo lo acontecido en estos últimos años intensos que hemos vivido. No olvidemos por qué llegamos hasta aquí, ese malestar sigue latente y no podemos ignorarlo. También, quienes hemos sido históricamente partidarios de este proceso de transformación, debemos ser autocríticos sobre lo obrado. Los chilenos y chilenas han exigido una nueva oportunidad para encontrarnos, y debemos estar a la altura de este llamado”.

Además, el Presidente de la República adelantó que este lunes comenzarán diversas reuniones con diferentes líderes políticos para abordar un nuevo proceso constituyente en el país: “mañana a primera hora (hoy lunes) me reuniré con los presidentes de ambas Cámaras y con otras autoridades de la República para avanzar lo más rápidamente en esa dirección y, durante la próxima semana, llevaremos adelante una ronda de conversaciones para recoger las propuestas de los distintos sectores que se han comprometido ante el país con establecer un nuevo Proceso Constituyente”.

En ese marco, llamó a todas las fuerzas políticas “a poner a Chile por delante de cualquier legítima diferencia, y acordar a la brevedad los plazos y bordes de un nuevo proceso constitucional. Contarán conmigo plenamente para la tarea de facilitar este entendimiento del que, por cierto, el Congreso Nacional deberá ser el gran protagonista”.

Por último, el presidente indicó que “tenemos todos y todas que estar a la altura de este mandato. Por esto llamo de corazón a toda la ciudadanía, independiente de la opción que cada uno haya tomado en el plebiscito de hoy, a abordar juntos y unidos la construcción del futuro, porque es un futuro esplendor el que nos espera”.

“Ustedes lo saben, es cuando actuamos en unidad, cuando sacamos lo mejor de nosotros mismos. A eso, a volver a encontrarnos para hacer grande a nuestra patria, es a lo que les invito”, finalizó.

Fotos: Prensa Presidencia