Delegada de local y reclamo por instalación de cámara secreta: "Nadie podía ver tu voto"

Un reclamo ciudadano se registró en la escuela Colonia Árabe de la comuna de Los Ángeles, donde un votante aseguró que se le entregó su voto doblado y sellado, además, de que la cámara secreta se encontraba visible a otras personas. El hecho, se habría registrado en la mesa 105, donde el lugar para marcar el voto, estaba de espalda a la mesa de los vocales.

Tras la situación, la Tribuna se comunicó con la delegada de local, Camila González, quien desestimó el reclamo indicando que “el caballero vino a sufragar, ingresó a su mesa y uno de los vocales le entregó su voto doblado para que pudiera pegar el sello, para que siguiera la ruta del doblado. Esto le molestó que estuviese pre-doblado pero el voto nunca fue cerrado, nunca se le entregó cerrado”.

Respecto a la ubicación de la cámara secreta, González manifestó que “por iluminación se estableció de esa manera (la cámara secreta). Este establecimiento tiene distintas salas y no todas tienen el tamaño adecuado, y el espacio suficiente para establecer una urna u otra. Si la colocamos en una posición, puede que la luz no dé en el lugar de votar, y hay gente que no ve. Se estableció de ese lado porque llegaba más luz. Luego se subsanó, y quedamos que ya no se movía y si hay alguien que no ve, se verá la situación”, expresó.

Remarcando que “es imposible que alguien más pueda ver, porque existen los metros suficientes entre la mesa y la cámara, y las demás personas no ven porque están fuera de la sala. Nadie te iba a ver tu voto, por la distancia que había entre vocales y gente que estaba afuera”, enfatizó.