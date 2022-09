Cientista político analiza escenario nacional y desafíos de cara al proceso eleccionario

La naturaleza de las campañas por las distintas opciones han sido marcadamente distintas a cualquier otra elección del último tiempo, al no tratarse de un candidato, sino que del texto que marcará las bases del futuro del país.

Un cientista político dijo que los cambios planteados en la nueva Constitución en caso de aprobarse el texto se darán en forma paulatina y que en caso de rechazarse la propuesta los políticos nacionales tendrán la tarea de generar un nuevo ordenamiento que responda al espíritu que dio inicio al proceso constituyente nacional, luego de conocerse los resultados del plebiscito de salida chileno que se vivirá este fin de semana.

El director de Administración Pública Advance de la Universidad San Sebastián y director de Asuntos Públicos de Observa Biobío, Lucas Serrano Barraza, explicó a diario La Tribuna que “el plebiscito tiene un peso histórico, en el sentido de que han sido muy pocas las instancias en que hemos sido parte de un proceso de estas características. Lo más cercano que hemos estado quizás ha sido el plebiscito del Sí y el No de los 80’, donde también hubo un plebiscito sobre la constitución del 80’”. “Ciertamente el proceso constituyente que enfrentamos y que llegó a su relativo final, considerando que se viene mucho por delante se presenta como una acción histórica”, observó el analista. “El simbolismo y la situación de crisis política que hicieron necesario mejorar el pacto social entre la ciudadanía con el Estado, con una construcción participativa, le da una importancia sumamente relevante, considerando además que la participación es obligatoria”, agregó el director de Asuntos Públicos de Observa Biobío.

CAMBIOS SERÁN PAULATINOS EN CASO DE APROBARSE LA CONSTITUCIÓN

“Hoy, que enfrentamos una votación distinta, sin espacio político, temporalidad ni incluso a un ser humano, sino que al texto político que va a marcar la base del futuro, también ha hecho que esta elección se trate de muchas cosas”, destacó el experto en materia política. Serrano Barraza dijo que “lo que pareció mover la aguja no fue necesariamente el texto, sino que las señales políticas que se dan con el texto, el rol de la seguridad, el rol del actual Gobierno, la posición de la oposición o de dónde viene la Constitución actual”. “La Constitución es el texto político-jurídico-social más importante de un país. Todos los cuerpos legales tributan a los vacíos o construyen en el espacio que deja la Constitución”, declaró el académico. En paralelo aclaró que “las constituciones no son una carta mágica. No por escribir y consagrar algo ahí, mágicamente cosas como sueldos o viviendas dignas van a entrar en vigencia, ni siquiera en un tiempo acotado”.

“Muchas veces es una declaración de buenas intenciones o de hacia dónde irán los esfuerzos del Estado y sus recursos, pero tampoco significa que lo que se dice pasará inmediatamente”, explicó el cientista político. Continuó diciendo que “si uno ve esta propuesta en particular, deja mucho a ser definido a posteriori en trabajos legislativos de mantención de esta Constitución, que tiene que ver con los artículos transitorios”. “Se indica que una ley posterior dirimirá, clasificará o llegará a materias específicas que no se declaran en esta propuesta, por lo que más allá de los posibles cambios de realidades de todas las áreas alrededor del tejido social, también hay que entender que no todo se hará de inmediato ni se alcanzará a hacer todo”, adelantó el director de Administración Pública Advance de la Universidad San Sebastián. El académico indicó que “las autoridades políticas tendrán un desafío importante de implementar esta Constitución a futuro en caso de que llegara a ganar el Apruebo, pero si uno lee la propuesta, hay cambios que parecen ser radicales”.

REALIDAD DEL PAÍS CAMBIARÁ INDEPENDIENTE DEL RESULTADO

“Todos los cambios, en caso de aplicarse, van a tener un cambio real en la vida de cada uno de las personas y por lo mismo la Constitución es tan importante, aunque parezca algo más técnico”, destacó Serrano Barraza. El analista agregó que “sus implicancias afectan en el día a día de cada uno de los chilenos y chilenas y por eso es importante considerar que no solamente porque algo esté escrito en la Constitución se va a hacer”. “De hacerse, tampoco podemos tener la certeza de que se hará de una manera rápida o en los mismos parámetros que lo plantea esa Constitución, porque da mucho espacio a la interpretación”, dijo el académico en entrevista con diario La Tribuna. “Pase lo que pase el domingo van a quedar muchos desafíos a nivel económico, político y social, debido al nivel de incertidumbre y el nivel de trabajo posterior que se necesitará por parte de la clase política, que es exigente en ambos casos”, indicó el director de Asuntos Públicos de Observa Biobío.