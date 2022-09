Desarrollo económico del país: Las miradas a la luz de la propuesta constitucional

La estabilidad económica del país, que se pueda lograr a través de la adopción de un modelo centrado en lo social, es un tema que atraviesa el texto constitucional que será votado este domingo 4 de septiembre.

Es así como dicha temática concentró la atención de los ex convencionales que participaron en el conversatorio organizado por diario La Tribuna y radio San Cristóbal el fin de semana pasado.

En la ocasión, se debatió en torno al Artículo uno de la propuesta de Carta Magna, donde entre otros aspectos, se declara que “Chile es un Estado social y democrático de derecho”.

Al respecto, se ha señalado que esto apunta a que el país deje de ser un Estado subsidiario, con un solo tipo de modelo económico, y transite hacia un Estado social y democrático de derecho, manteniendo una economía de libre mercado, pero agregando un énfasis mayor en lo social y lo ecológico, buscando un punto de equilibrio entre estos elementos.

Con esto, se resguardarían los valores y principios de la libertad e igualdad, para que personas libres e iguales puedan producir y comerciar. Así entonces, y según este auspicioso planteamiento, ¿estamos ante una oportunidad de dar un salto en materia de estabilidad económica de aprobarse esta Constitución?

SIN GARANTÍAS

Al respecto, el ex convencional Fuad Chahin fue claro al señalar que “no hay ningún artículo que realmente se encargue de promover el desarrollo económico; muy por el contrario, sin desarrollo económico no es posible financiar los derechos sociales”.

Recordó que Chile ha recibido personas provenientes de distintos países que han garantizado a través de sus constituciones todos los derechos sociales a sus habitantes. “Sin embargo, se vienen muchas veces a vivir en condiciones bastante precarias. Por el contrario, hay países donde sus constituciones no garantizan derechos sociales; sin embargo, su estructura política y económica sí lo hacen”.

Chahin argumentó que “para que el Estado social sea una realidad tiene que también existir Estado de derecho, y para eso tiene que existir, por ejemplo, división clara de los poderes del Estado”. En este sentido, expuso su crítica por el rol que desempeñará el poder político, “que lo vamos a tener evaluando a los jueces”, lo que limitará el accionar del poder judicial.

Por lo anterior, el ex convencional afirmó que “el problema que tiene este texto es que el Estado social y democrático de derecho no tiene efectivamente las garantías de Estado de derecho, partiendo por una clara división de los poderes del Estado, y además tiene un sistema democrático que no funciona”.

“GRADUALIDAD Y RESPONSABILIDAD”

Sobre la temática económica que se concentra en la propuesta constitucional, el ex convencional Javier Fuchslocher expuso su discrepancia con Fuad Chahin. “Yo separo el temor que se genera en ciertos aspectos de la pérdida de poder político, respecto del impacto económico que tiene una propuesta constitucional en una sociedad. Claramente, la propuesta no se va a implementar el día 5 tal cual como está, requiere de gradualidad y responsabilidad fiscal; pero sí hay elementos que son rescatables”.

A juicio de Fuchslocher, es importante resaltar “la probidad, la condena a los monopolios que afectan a las pymes y las buenas normas de emprendimiento”.

IMPACTO ECONÓMICO

En cuanto a la temática planteada, el cientista político Bryan Smith manifestó que “analizando el contexto, para nadie es un misterio que el mundo está en una recesión. En estricto rigor, Chile está ad portas de una recesión técnica; creo que el momento que estamos viviendo puede generar un impacto económico en Chile”.

Respecto de la propuesta de nueva Constitución, expuso que desde el ámbito del emprendimiento existen dudas sobre la efectividad del texto en materia económica, a lo que se sumaría un sistema político que otorgaría facultades a los parlamentarios en iniciativas de gasto público, lo que a su juicio sería “populista”.

“LIBERTAD DE EMPRENDER”

Finalmente, la ex convencional Tammy Pustilnick sostuvo que “todo cambio genera incertidumbre, por supuesto que sí. Claramente, cambiar las reglas del juego de un país genera incertidumbre; pero de ahí a afirmar que por la sola aprobación de un texto constitucional se desestabiliza el país, se afecta a la democracia…si esto es resultado directamente de un proceso más democrático que hemos tenido en la historia del país, y más representativo de la historia de nuestro país”.

En cuanto al crecimiento económico, Pustilnick manifestó que la comparación es entre el texto propuesto y la Constitución actual. “Esta propuesta constitucional habla de la libertad de desarrollar actividades económicas y de la libertad de emprender, cosa que la Constitución actual no dice”, concluyó la ex convencional.

