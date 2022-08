En abril del presente año, la Cámara Baja aprobó el cambio de reglamento que obliga a todos sus integrantes a realizarse un test de drogas, el cual se realizará cada seis meses y de manera aleatoria.

Uno de los objetivos es evitar la comisión de delitos relacionados al narcotráfico y transparentar la labor parlamentaria y su relación con las drogas que existen en el país.

El pasado miércoles 17 de agosto se realizó el primer sorteo de diputadas y diputados que deberán someterse al test de drogas obligatorio, instancia donde se eligieron los primeros parlamentarios que se tendrán que hacer el examen de pelo.

El presidente de la Cámara, Raúl Soto, reveló que fue uno de los 78 elegidos del primer grupo para realizarse el test de pelo, agregando que “se ha establecido un plazo que es entre el 22 y 30 de agosto para que los diputados vayan al laboratorio de la Universidad de Chile a realizarse este test. El laboratorio demora alrededor de 10 a 15 días para tener los resultados”.

Además, Soto añadió que “a fines de septiembre deberán aplicarse la prueba los diputados restantes, en un plazo máximo de dos meses todos los parlamentarios tendrán que someterse a este test de droga”.

Los resultados positivos deberán ser públicos, y en ese caso, los parlamentarios deberán autorizar por escrito la revelación del secreto bancario, con la finalidad de evitar la compra de sustancias con dineros fiscales.

En el caso de que tengan registros de una transacción por sobre las 800 UF, que equivalen a $26 millones, deberán justificar el gasto.

Si la persona que resultó positiva se niega injustificadamente, será sancionada por la Comisión de Ética y Transparencia. La medida será aplicada a todos los parlamentarios dos veces durante su periodo legislativo.

REACCIONES

La diputada por el distrito 21, Joanna Pérez de la Democracia Cristiana, señaló que “este reglamento interno que ya se está ejecutando, y creo que es un instrumento que entrega transparencia a la ciudadanía, busca evitar la dependencia a drogas en los parlamentarios y también permite aclarar la existencia o no de vínculos con el narcotráfico.”

La parlamentaria añadió que “cuando uno está en política, y especialmente en el Congreso, donde se hacen leyes sobre el crimen organizado en materia de seguridad, debemos dar certezas a la ciudadanía.”

Por su parte, el diputado de Revolución Democrática, Jaime Sáez, reveló consumir marihuana, declarando que “no me abastezco de manera ilegal, no compro, me la regalan. En algún momento de la vida, cuando era más chico, planté. Llegué a tener, en mi mejor época, dos plantas al aire libre, nada muy elaborado”, indicó en una oportunidad.

Más tarde se sumó la diputada Ana María Gazmuri, reconocida activista por el consumo libre de cannabis, quien también dio cuenta de que consumía y avaló la presentación de acciones legales para evitar el test.

“Yo también fumo, no me avergüenzo, y cultivo mis plantas para no alimentar las arcas del narcotráfico”, señaló la parlamentaria.

Asimismo, la ministra de Salud María Begoña Yarza, afirmó un día después de aprobado el proyecto que “yo opino que hacer público exámenes, condiciones de salud, no contribuye a la salud en Chile, y da una señal equívoca con respecto al espíritu de la Ley de Deberes y Derechos, y de lo que nosotros queremos instalar en relación a una salud inspirada en los derechos de las personas”.

EXTENSIÓN DE LA MEDIDA A SENADORES E INSTITUCIONES PÚBLICAS

Respecto a la extensión de la norma a senadores y senadoras, el legislador del distrito 21, Gastón Saavedra, declaró estar completamente de acuerdo, aludiendo que “somos referentes públicos que opinamos y legislamos para aplicar políticas públicas en materia de control de drogas y estupefacientes en el país.”

“Tiene que haber coherencia entre lo que uno legisla en el parlamento y sus conductas que avalen que uno es transparente, para brindar la confiabilidad que necesita la población en los referentes públicos”, agregó el senador Saavedra.

En relación a extender la medida a otros organismos, destacó que “todos los referentes que hacen opinión en el país y que direccionan alguna documentación o acciones, deberían hacerse el examen porque con ello se logra una sociedad con mayor confianza y, al mismo tiempo, mucho más sana”, finalizó el legislador.

En la misma línea, el senador del mismo distrito 21 Enrique van Rysselberghe, comentó que “en lo personal, considero que es correcto que los parlamentarios – entiéndase diputados y senadores – deban someterse a un test de drogas periódico, y no tengo ningún problema con que esa medida se implemente efectivamente en el Senado.”

De igual forma, ejemplificó que las empresas privadas ya implementan estos test en forma particular, indicando que “hace ya años que en el sector privado una serie de rubros y cargos son sometidos periódicamente a este tipo de controles, considerando que sus funciones y decisiones son críticas.”

“Así, estimo que ese mismo criterio debiera aplicarse no sólo en el Congreso, sino que a todos los altos cargos del Estado que aún no lo tengan”, finalizó el senador Enrique van Rysselberghe.

Los diputados del distrito 21, al que pertenece la provincia de Biobío, que salieron elegidos en el primer sorteo fueron Clara Sagardía (Independiente) y Cristóbal Urruticoechea (Partido Republicano).