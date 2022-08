Diputada que recibió bonos estatales solicitará antecedentes sobre pago de beneficios sociales

La diputada por el distrito 21 y presidenta del Comité de Desarrollo Social de la Cámara de Diputados y Diputadas, Karen Medina (PDG) confirmó el envío de un oficio para aclarar los criterios de postulación y entrega de beneficios sociales luego de recibir pagos por ayudas sociales de parte del Estado, los cuales deben ir en ayuda de familias vulnerables del país.

La diputada acusó la recepción de estas ayudas económicas durante la jornada de este jueves. Manifestó que los montos, entre los pagos del “Bono Chile Apoya de Invierno” y el “Aporte Canasta Básica”, alcanzarían el medio millón de pesos, en circunstancias que, desde el pasado mes de marzo, recibe una dieta parlamentaria, que supera los cinco millones de pesos mensuales, por lo que enfatizó que busca devolver estos montos, debido a que hay familias que se encuentran realmente necesitadas de este tipo de ayudas, pero que han quedado fuera del beneficio.

ANTECEDENTES DEL HECHO

En particular la diputada Medina indicó que “a fines del mes de julio tuve un aumento en mi CuentaRut, lo cual me llevó a revisar y analizar los depósitos, y efectivamente había sido beneficiaria del Bono Invierno por tres cargas familiares, que son las que tengo ahora, por lo que es un monto considerable, y ahí también me di cuenta de que había sido beneficiaria del Bono de Canasta Básica (…) eso bordea los 500 mil pesos en total, por lo que me contacté con nuestro equipo legislativo y busqué la forma de poder hacer devolución de esos fondos ya que no corresponde, pero no lo permite la página, hicimos algunas llamadas y no existe ese procedimiento”, precisó.

En esa misma línea agregó que “lo que a mí me preocupa como diputada hoy en día y además como presidenta de la Comisión de Desarrollo Social, es la forma o el criterio que usan ellos para elegir o seleccionar a las familias a quienes se les están dando estas ayudas sociales, me preocupa el mes de corte que han hecho porque en marzo cambió mi condición, y quizás anterior a eso si podía calificar a estos beneficios por ser funcionaria pública y tener un sueldo bastante inferior, pero en marzo cambió mi condición y han pasado varios meses”.

En este punto enfatizó que “por lo tanto hoy día el gobierno está dando beneficios económicos a familias que no lo necesitan, y familias que están realmente protegidas están quedando fuera de esto”.

PROCEDIMIENTO DE DEVOLUCIÓN

La parlamentaria del Partido de la Gente se refirió a las acciones tomadas para intentar devolver este monto, y la solicitud para exigir respuestas ante esta equivocada entrega de recursos por parte del Ejecutivo.

En este caso manifestó que “consultamos con nuestro equipo legislativo como lo haría cualquier persona que tuviera un problema a través de las páginas oficiales, pero no hay solución, por lo tanto hoy día hemos oficiado para pedir cuáles son los criterios que se han utilizado, los meses de corte, y además exigir un procedimiento de devolución cuando estos beneficios no corresponden”.

A lo anterior agregó que “yo creo que lo correcto es devolverlo, buscar el método, y si no está hay que implementarlo porque esto no es la primera vez que pasa, y de lo contrario vamos a ver lo que legalmente se me permite, porque yo pudiera ceder el beneficio sin ningún problema, pero también hay que ver cuál es la legalidad. Voy a plantear efectivamente que venga la subsecretaria o la ministra a dar explicaciones sobre lo que oficiamos”, finalizó.