Vocero de gobierno en Biobío responde a críticas por campaña informativa previa al Plebiscito

El vocero de gobierno en la región del Biobío, Eduardo Vivanco, conversó con diario La Tribuna la tarde de ayer miércoles para abordar el proceso informativo que realiza el Ejecutivo en la etapa previa al Plebiscito de Salida, denominado “Chile Vota Informado”.

En este contexto, el seremi respondió parte de las críticas por parte de sectores de la oposición, que han tildado esta actividad como una campaña a favor de la opción Apruebo.

Al entregar detalles de esta actividad que se comenzó a ejecutar en Los Ángeles, Vivanco indicó que “como gobierno hemos hecho una función informativa que tuvo una primera parte que se llamaba ‘Hagamos historia’, en que se les indicaba a las personas el proceso histórico de las constituciones en Chile, y estábamos a la espera de la propuesta del texto definitivo. Después entramos al módulo ‘Chile Vota Informado’ donde entramos a la importancia de la Constitución y cómo nos afecta la vida, y la estructura de la Constitución”.

En este punto de desarrollo de los talleres para la ciudadanía, el seremi de Gobierno expresó que “en el primer módulo percibimos de la ciudadanía mucho deseo de tener el texto en papel, porque si bien para algunos las plataformas digitales son cómodas para un grupo de personas, para otros esto es muy incómodo. Entonces, se percibía que una gran parte de la ciudadanía no estaba habituado a este tipo de plataformas”.

CRÍTICAS A CAMPAÑA INFORMATIVA

El vocero de gobierno se refirió a las críticas que ha recibido la campaña informativa que encabeza el Ejecutivo a través del Ministerio de la Segegob y Desarrollo Social. En este caso, precisó que “lo primero es resaltar que la gente que ha participado en los talleres se va tremendamente contenta, muy agradecida y muy consciente que no hay ningún tipo de inducción a una posición o a la otra. Creo que eso ha sido una de las cosas que más ha valorado la gente en nuestros talleres, junto con el hecho concreto de llevarse la propuesta constitucional”.

Eduardo Vivanco, seremi de gobierno región del Biobío

En esa misma línea, expresó que “esto también hay que entenderlo con el ámbito de la política, y tiene que ver más con eso, con una crítica política de un proceso que no se conoce, que puede no estar exento de errores, ya que este es un despliegue nacional enorme, pero que en particular en esta región al menos no ha tenido ningún reparo por parte de ninguna persona que haya participado, ni personas de la política, ya que han tenido la prudencia de primero asegurarse si es que nosotros estamos haciendo lo correcto o no”, manifestó.

Al referirse a la acusación por un presunto caso de intervencionismo electoral presentado por al Partido Republicano ante la Contraloría, el vocero de gobierno en la región enfatizó que “ahora otros actores políticos de carácter nacional han presentado sus observaciones, la Contraloría las ha acogido y nosotros nos alegramos porque cualquier ciudadano que requiera transparencia y solicite la acción de un órgano del Estado para garantizar que las cosas se están haciendo bien, nosotros nos alegramos que eso ocurra”.

“DEBEMOS CUMPLIR NUESTRO DEBER DE INFORMAR”

En este punto, subrayó que “entendemos que la Contraloría hace lo que le corresponde hacer, y por nuestra parte, pondremos todos los antecedentes que tenemos y que requiera la Contraloría para entregar la tranquilidad de que estamos haciendo las cosas bien, en el convencimiento absoluto que nosotros lo que hemos hecho es acorde a la norma y a lo que la Contraloría nos pide en términos de probidad, de prescindencia y en términos de apoliticidad que es lo que el dictamen nos solicita”.

Sin embargo, agregó que “al mismo tiempo debemos cumplir con nuestro deber de informar, porque aquí hay un contrasentido, ya que la ciudadanía nos demanda una gran cantidad de información y que lleguemos a todos los lugares, pero tenemos el aparato del Estado muy limitado a sólo dos ministerios, y que limita el acceso a la información de la ciudadanía”.

Por último, hay que indicar que se realizará la entrega del texto de la propuesta constitucional en una nueva actividad en la Plaza de Armas de Los Ángeles este jueves, en horario de 11 a 16 horas.