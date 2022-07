Diputados desestimaron admisibilidad de acusación constitucional en contra de la ministra Izkia Siches

⭕️#AcusaciónConstitucional Con 84 votos a favor, 57 en contra y 2 abstenciones, la Cámara acoge la cuestión previa de que la acusación no cumple con los requisitos constitucionales.



El libelo se entiende no interpuesto y no prosigue su trámite. pic.twitter.com/Wxk8Pd4hTq