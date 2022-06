A pesar de mantenerse “acotado”: Cámaras aprobaron renovar Estado de Excepción

Las salas del Senado y Diputados y Diputadas aprobaron prorrogar con una amplia mayoría el Estado de Excepción Constitucional de Emergencia para la Macrozona Sur, la cual se mantendrá con un carácter de “acotado”, según se dio a conocer.

En el caso de la Cámara Baja, por 100 votos a favor, 19 en contra y 13 abstenciones, y tras un amplio debate, aprobó este miércoles la solicitud del Presidente de prorrogar la vigencia del Estado de Excepción Constitucional de Emergencia en la región de la Araucanía, y en las provincias de Arauco y Biobío. Por su parte, en el Senado recibió 31 votos a favor, uno en contra y dos abstenciones.

En el caso de la votación de los representantes de la provincia de Biobío, cuatro parlamentarios del distrito 21 votaron a favor de la medida, mientras que la diputada Clara Sagardia fue la única en manifestarse en contra.

Esta es la segunda prórroga requerida por el Ejecutivo al Congreso Nacional, y ella tiene su base en las normas constitucionales que mandata el acuerdo del Parlamento para la extensión de este estado, una vez que éste ya ha sido dictado a través de un decreto y prolongado una vez, por la misma vía.

Cabe recordar que el Gobierno declaró la medida el 16 de mayo de este año, a través del decreto 189. Después, lo extendió por medio del decreto 199, del 27 de mayo, por otros 15 días. Seguidamente, recurrió al Congreso con su primera solicitud, que en el caso de la Cámara Baja se aprobó el 14 de junio pasado, y luego en el Senado. Dicha medida vence el 30 de junio.

VOCES DE LA CÁMARA DE DIPUTADOS

La diputada del distrito 21, Joanna Pérez, se refirió a su votación a favor de esta prórroga, comentando que “hemos aprobado el Estado de Excepción que ha propuesto el Gobierno, que ha sido acotado. Nos habría gustado un Estado más amplio, con facultades y con muchas más opciones para ir a resguardar las rutas intermedias, y por cierto, la infraestructura crítica”.

Junto con ello, sostuvo que “sin embargo, esperamos sacar adelante el proyecto de ley para cuidar esta infraestructura crítica y tener más mecanismos para reestablecer el Estado de Derecho. Hemos dicho también que no podemos tomar todo lo que se da en la Macrozona Sur en un mismo saco, porque acá tenemos problemas delictuales, donde hay crimen organizado y robo de madera, y se necesita toda una articulación desde el Ministerio Público. También de justicia, por cierto el Ministerio del Interior, y todas las policías y Fuerzas Armadas trabajando con mucha fuerza”.

Joanna Pérez

DEBATE EN EL SENADO

El senador por la región del Biobío, Enrique Van Rysselberghe, se abstuvo en la votación de la Cámara Alta el día de ayer, donde manifestó que “el ejecutivo viene hoy a pedir la aprobación de esta medida, argumentando que ha generado buenos resultados en los 45 días anteriores y pone como ejemplo una reducción importante en quema de camiones en más de un 85%; los ataques a vehículos, en un 65%; y el uso de armas de fuego un 57%”.

Sin embargo, a lo anterior agregó en sala que “los habitantes de la Macrozona Sur tienen otra pregunta, por su intermedio señor presidente, a las autoridades del gobierno. Si los resultados del estado de excepción en estos 45 días son tan buenos y efectivos, ¿por qué mantener el carácter de ‘acotado’ de la medida? No sería más razonable, y lo mejor para los habitantes de la Macrozona Sur, que se aplicara el Estado de Excepción en plenitud, sin ningún tipo de restricción, de manera que los resultados positivos en materia de seguridad fueran aún mejores y permitieran disminuir la percepción de que en la Araucanía y las provincias de Biobío y Arauco se vive en una crisis de seguridad”.

Por último, puntualizó que “ante la falta de una explicación razonable por parte de las autoridades de gobierno que hoy nos acompañan para mantener un estado de excepción acotado, que no maximiza la tal ansiada seguridad que los habitantes de la Macrozona Sur reclaman y nos exigen, y que sólo se justifica por una falta de voluntad del gobierno, es que no estoy disponible para aprobar esta medida. No estoy disponible a esperar que más atentados y más víctimas fatales ocurran en la Macrozona Sur, para que el gobierno se convenza y se atreva a aplicar cabalmente ley vigente en nuestro país”.