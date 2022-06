Ministerio del Interior señala que el Estado de Excepción redujo en un 42 % la violencia en la Macrozona Sur

Tras la reunión para evaluar el Estado de Excepción en las provincias de Biobío y Arauco, y en la Región de La Araucanía, la ministra del Interior y Seguridad Pública, Izkia Siches, anunció que propondrá al Presidente de la República, Gabriel Boric, una nueva extensión del Estado de Excepción en la Macrozona Sur, escenario de un constante conflicto que involucra al Estado, comunidades mapuche y empresas que trabajan dentro de la zona.

En declaraciones emitidas durante la mañana del miércoles, desde el Palacio de La Moneda, junto a la ministra de Defensa, Maya Fernández, representantes de Carabineros y la Policía de Investigaciones, Siches argumentó que la razón es el descenso pronunciado de los sabotajes.

Sin ir más lejos, la máxima autoridad del Ministerio de Interior declaró que el Estado de Excepción ha reducido los hechos de violencia en un 42 %, agregando que “en conjunto, hemos definido sugerir al Presidente extender esta prórroga en el Estado de Excepción Constitucional, porque entendemos que además nos ha permitido, como medida complementaria, llevar el Plan Buen Vivir a la zona, y también contribuir con muchas de las funciones que el Estado desempeña en este territorio”.

A su vez, la ministra dijo que el Gobierno espera ir a conversar con el parlamento la próxima semana, en busca de “contar con la aprobación de los parlamentarios” para esta prórroga. Destacó además que el “día que anunciamos la aplicación del Estado de Excepción constitucional contamos con el respaldo de todos los partidos de Gobierno”.

Dentro de las cifras más relevantes mencionadas durante el punto de prensa, la ministra enfatizó en que hubo un descenso del 80 % en la quema de vehículos y maquinaria. Asimismo, se registró una reducción del 53 % en casos de inmuebles o viviendas incendiadas, y un 53 % menos en hechos de violencia en las rutas que componen la Macrozona Sur.

Por otra parte, el martes representantes de los gremios forestales y autoridades tanto del Gobierno como generales de zona, se reunieron para analizar los efectos del despliegue militar, que según la Asociación de Dueños de Camiones han reducido los ataques “en un 50 %”.

“Las cifras dicen lo mismo que dice la ministra Siches, que esto ha bajado prácticamente en un 50 % o muy cercano a ello. Lo que claramente respalda nuestra petición, que se hizo en la última movilización en la zona sur”, explicó su representante en la región meridional, Freddy Martínez.

REACCIONES

Al respecto, Flor Weisse, diputada del Distrito 21, señaló que “con respecto a la extensión del Estado de Excepción, desde ya mi voto está comprometido a favor de esta medida. Sin duda, me gustaría que este no siguiera acotándose, y es lo que he solicitado reiteradamente al Gobierno”.

“Por otro lado –agregó-, la disminución de atentados en la Macrozona Sur se han debido a la presencia militar y a pesar que todos hemos visto cómo el Gobierno se negaba una y otra vez a decretar esta medida, la ciudadanía a través de nosotros, los parlamentarios, presionamos para que esto fuera efectivo. El Gobierno no cree en esta medida, no cree en la presencia militar, y con esto queda demostrado que su ideología en términos de seguridad fracasó”, agregó.

Por su parte, Enrique Van Rysselberghe, senador por la región del Biobío, afirmó que esta decisión “es la correcta, ya que las mismas cifras expuestas por el gobierno indican que los hechos de violencia han disminuido en un 42 % durante la vigencia del actual Estado de Excepción, lo cual ha significado una mejora en la percepción de seguridad de los habitantes de la Macrozona Sur”.

En ese sentido, la autoridad agregó que “esta nueva prórroga del Estado de Excepción tendrá que ser aprobada por el Congreso, y en esa instancia la UDI le pedirá al gobierno que se elimine la condición de ‘acotado’ a esta medida, permitiendo que las FF.AA. puedan desarrollar labores de vigilancia y seguridad más allá de caminos y carreteras”, punto sobre el cual, a juicio del parlamentario, girará toda la discusión de esta iniciativa en la Cámara de Diputados y el Senado.

“También le pediremos al Ministerio del Interior que nos detalle las acciones que está realizando para llevar adelante el proceso de diálogo con los grupos violentos que existen en la zona, ya que en estos tres meses que llevan en el poder no se han visto acciones significativas para avanzar en un proceso de paz”, concluyó.

Por último, es necesario recalcar que la medida de prorrogación es la segunda desde que el pasado 17 de mayo el Ejecutivo cambiara su postura y decretara esta decisión excepcional que, en un principio, se negaba a imponer.