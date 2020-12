Diputados coinciden en pedir sumarios a las autoridades sanitarias por crisis en hospital angelino

El martes explotó a nivel país la crisis sanitaria en el Hospital de Los Ángeles, problema denunciado por La Tribuna y que escaló a los principales medios nacionales.



Por lo mismo y una vez conocida la información, fue la diputada Joanna Pérez la que envió el primer oficio fiscalizador para pedir, entre otras cosas, el sumario correspondiente y así poder determinar responsabilidades del mando, pero sobre todo para frenar el brote intrahospitalario.



Quien se sumó a la petición de sumario y a la necesidad de investigar el origen del problema fue el diputado de la UDI, Iván Norambuena, que también envió su reconocimiento a los trabajadores de la salud.



JOANNA PÉREZ



En entrevista con La Tribuna, la diputada Joanna Pérez dijo que el brote de Covid al interior del Hospital de Los Ángeles “amerita urgencias, urgencias en fiscalización también en un plan de contingencia que hemos solicitado en este rol fiscalizador”.



La democratacristiana fue la primera de los diputados del Distrito 21 en reaccionar, pues fue ella la que envió el oficial fiscalizador al Ministerio de Salud, a la Seremi de Salud del Biobío y a la Dirección Provincial de Salud de Biobío para conocer el origen del problema, determinar si hubo o no responsabilidades de mando.



El oficio fue enviado en horas de la tarde del martes y este miércoles en una conferencia de prensa realizada en el Congreso para todos los medios nacionales, la parlamentaria explicó que: “Primero nos interesa saber, por qué se generó el foco y eso ya está andando en el hospital hoy y lo otro son las responsabilidades de mando, de tomas de decisiones”.



Entre otras cosas el oficio busca “por ejemplo (conocer), cómo estamos relevando el personal que está muy estresado, se ha contagiado y necesitamos tener relevos, eso no sé si está funcionando. También, hace pocos días se derivaron pacientes del hospital a otros centros de la provincia y, por tanto, queremos saber si esos pacientes fueron con PCR hechos y si los hospitales que recibieron esos pacientes estaban o no en conocimiento de ese foco”. Pérez agregó en este punto, que “tenemos que cuidar los centros asistenciales de la red de salud de la provincia y región”.



LA MOLESTIA CON LAS FUERZAS DE ORDEN



En medio de su trabajo, Joanna Pérez reconoció que existe un problema sanitario importante, pero también apuntó a la responsabilidad de las Fuerzas de Orden y Seguridad, responsables del cuidado de los chilenos en medio de esta pandemia como consecuencia del Estado de Excepción.



Así entonces, la también presidenta de la Comisión d Gobierno de la Cámara de Diputados dijo que “aquí tenemos un tema del hospital, pero también otro de cómo hacemos que se cumplan las medidas como la cuarentena y otras medidas de cuidado a la población y para eso, hemos hecho un llamado, regional y nacional, a las fuerzas de orden y Carabineros para que acompañen y apoyen a las autoridades de Salud”.



Con una visible molestia en sus palabras, Pérez agregó que “no sirve que pueda trabajar y estresarse solo un sector, sino que tienen todos que cumplir su trabajo para que la población se sienta cuidada, pero también fiscalizada. Aquí las personas se han relajado y hoy eso nos está costando vidas”.

Así entonces las palabras de Joanna Pérez fueron claras: “Ese es el llamado que hacemos hoy, vamos a fiscalizar todo lo que tiene que ver con este foco, pero también un llamado especial a la comunidad y a las fuerzas de orden y seguridad a hacer su trabajo en la calle, fiscalizando a la población en el transporte, en el comercio y en todas las áreas que vemos que fluye mucho público”.



IVÁN NORAMBUENA



Quien también conversó con La Tribuna fue el diputado de la UDI, Iván Norambuena.



El gremialista fue duro con el oficialismo, más considerando que el director subrogante de Salud de Biobío, Fernando Vergara es uno de sus cercanos y uno de los que será fiscalizado por la Cámara de Diputados tras el oficio de Joanna Pérez.



Así, el represente distrital reconoció que “la situación es muy preocupante en nuestro país y particularmente en Los Ángeles, con la noticia que hemos conocido”.



Más allá de estar de acuerdo en las fiscalizaciones, Norambuena quiso recordar que “que este es un brote en un periodo determinado desde el 23 de noviembre y creo que es relevante hacer una investigación, el sumario sanitario para tener claridad del origen y acentuar, teniendo esa información, las medidas de control que ya se están haciendo”.



Así entonces, agregó que “tenemos que, por sobre todas las cosas poner énfasis, cuidado en la prevención, en lo que viene. Aún no está la vacuna en Chile y aquí cobra importancia el control de la prevención, el cumplimiento de las normas y la ayuda de la comunidad para poder enfrentar al Covid y cuidarnos entre todos”.



De esta forma, reforzó el diputado del Distrito 21: “Esperamos que las autoridades de Salud nos tengan mejores noticias y en eso ya estamos en contacto, yo he hablado con el director del Servicio de Salud Biobío para mostrar mi disposición en colaborar en buscar distintos mecanismos que sean necesarios para dar más tranquilidad a la población”.



Y al igual que todo Chile, Iván Norambuena también felicitó el trabajo de los funcionarios de la salud: “Quiero destacar la labor de los funcionarios de Salud, todos los profesionales y todos quienes han estado trabajando, colaborando en una situación muy difícil que nos lleva a tener estar cifras que hemos conocido”.