Triunfo del diputado macaya en la UDI allana el camino para la Gobernación con Flor Weisse como candidata

El mundo político nacional nunca había estado tan preocupado del resultado de las elecciones internas de la UDI, todo de cara a las elecciones de abril y de fines de año, pues los candidatos del gremialismo solo se comenzarán a conocer esta semana y a partir de ellos, los opositores afinarán su ya creadas estrategias para ganarles.



En nuestra región y provincia, la incertidumbre tenía en duda a los candidatos y candidatas para la Gobernación y Circunscripción del Biobío, e incluso quién competirá frente a Esteban Krause por el sillón edilicio de Los Ángeles.

Con el triunfo de diputado Javier Macaya, el escenario para nuestra zona se aclara.

Además, la derrota de Jacqueline Van Rysselberghe, Víctor Pérez y Pablo Longueira permitiría que Iván Norambuena fuera como candidato a senador por Biobío y abriría las puertas para que Bruno Vyhmeister se alce como la carta del gremialismo para la alcaldía angelina.



A eso, hay que agregar que en la interna, la derrota de la actual mesa encabezada por la senadora es vista como una alternativa real para que el partido de Jaime Guzmán vuelva a ser cercano a sus militantes y abre la posibilidad cierta de la llegada de los independientes.



Tras el triunfo de Macaya, La Tribuna conversó con dos de los políticos más fuertes del gremialismo en la región, Flor Weisse e Iván Norambuena, mientras se espera para hoy el resultado de las elecciones en la provincia, que según la oficina de Comunicaciones del partido oficialista, se debieran conocer durante esta jornada.



FLOR WEISSE: “LA MILITANCIA SE HA MANIFESTADO SIN NINGUNA DUDA”



La ex presidenta del Consejo Regional ha tenido la piel dura, pues la mesa directiva que encabezaba Van Rysselberghe nunca la quiso como candidata a la Gobernación regional. Desde 2018 que ha intentado sacarla de la carrera para poner en ese puesto primero a Sergio Giacaman y ahora a Jaime Vásquez.



Pese a todo, la gremialista siguió adelante moviendo el tablero a su favor, incluso con su renuncia al cargo para ser carta a una diputación si sufre una derrota en las elecciones del 11 de abril.



Una vez conocido el triunfo de Macaya, Weisse habló claro y bien fuerte, ahora sin entrelíneas.



“Es un triunfo muy contundente, creo que es la que la militancia ha manifestado sin ninguna duda respecto a querer enfrentar una nueva forma de hacer política dentro de la UDI, pensando siempre en el cambio y en la unidad”, comenzó indicando la ex presidenta del Core.



Sin ocultar nada, habló de unidad y reconoció abiertamente que el partido está quebrado y que con esta nueva mesa se puede componer: “Sobre todo en la unidad, que es lo que necesitamos para que nuestro partido vuelva a tener el lugar de preponderancia en el país”.



Para cerrar, tras el triunfo, Flor Weisse no se guardó nada y resaltó que “Chile necesita un partido que represente nuestros valores y que pueda tener influencia en las decisiones que se tomen como gobierno, que sea considerado en ello y que, por supuesto, también este partido sea lo que fue el objetivo de su fundador, que es que sea un verdadero camino para servir a Chile y poner por sobre todo, siempre, los valores, los principios y los proyectos políticos colectivos como eje de la toma de decisiones entre quienes son los que dirigen esta importante coalición política”



IVÁN NORAMBUENA: “GANÓ EL NUEVO ESTILO, HAY QUE DECIRLO CON TODAS SUS LETRAS”



El representante del Distrito 21 tiene sus días contados en la Cámara Baja, pues con la nueva ley, ya cumplió más de tres periodos y no se puede repostular, por lo que ha reconocido su interés para ser candidato a senador por la región tras la fuga de Víctor Pérez a Ñuble.



Con la nueva mesa directiva, Iván Norambuena no debiera tener problemas para ser la carta del gremialismo en la circunscripción del Biobío chocando, ahora de frente y empoderado, con Jacqueline van Rysselberghe.



Tras las elecciones internas y con el resultado oficializado, Norambuena dijo a La Tribuna que “el triunfo de Javier Macaya y su directiva es el reflejo de lo que todos queremos, dejar de lado los privilegios e intereses personales, y tener dirigentes que estén absolutamente dispuestos a enfrentar desafíos que nos permitan en el futuro ser un aporte a la sociedad desde una institución política como la UDI”.



Agregó que “aquí ganó el nuevo estilo, hay que decirlo con todas sus letras. Es un nuevo estilo de hacer política que llegó para dar frescura, un aire nuevo a la dirigencia de la UDI, ese aire que se necesita para lograr la confianza de la gente”.



Con la nueva mesa, a su juicio, el gremialismo vuelve a ser “una opción real de participación, tanto para la militancia como para ese mundo independiente que también quiere hacer un aporte en la política y ser considerado”.



Así entonces, al cierre, el representante de la UDI en el distrito 21 entregó sus “felicitaciones a esta nueva directiva, creo que le hace muy bien este cambio a la política en Chile y por el futuro que tenemos que enfrentar en los desafíos que hay desde el punto de vista electoral”.



LA NUEVA MESA



No es primera vez que Macaya enfrenta en las internas a Van Rysselberghe, pero esta vez fue distinto.



El gremialismo recibió golpes fuertes en el poder central tras el estallido social y el actuar de Carabineros en el levantamiento de la ciudadanía.

No solo perdieron a Andrés Chadwick y Víctor Pérez (dos figuras poderosas en la UDI), sino que también a subsecretarios como Felipe Salaberry y credibilidad con el comportamiento de la senadora que habló de “patipelados” y bebió vino mientras legislaba, entre otros pequeños detalles que no consideran las discusiones y peleas que terminaron con un partido quebrado que deberá pegar sus piezas para recuperar su sitial dentro del sistema de partidos imperante en Chile.



Como dato, la diputada María José Hoffman era la candidata presidencial de la lista, pero en un enroque final, fue la de Macaya la que se presentó como cabeza, dejando a la parlamentaria como secretaria general, un cargo operativo y silencioso ante la opinión pública, pero muy poderoso dentro de cualquier partido.



En cuanto a las cifras que dieron como ganador a Javier Macaya, este se impuso con el 55 por ciento del total de las preferencias.



MESA DIRECTIVA DE LA UDI



Presidente: Javier Macaya, diputado

Secretaria general: María José Hoffmann, diputada

Vicepresidente: Gustavo Sanhueza, diputado

Vicepresidente: José Manuel Palacios, alcalde de La Reina

Vicepresidente: Isabel Plá, ex ministra de la Mujer

Vicepresidente: Patricia Acevedo, ex concejala de La Cisterna

Tesorero: Nicolás Noman, diputado

Prosecretaria: Katherine Montealegre Y presidenta de la Juventud UDI