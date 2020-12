Monsalve: “El presidente Piñera comete un error al querer eliminar indicación que le da autonomía a las regiones”

Hace unos días el gobierno recurrió al Tribunal Constitucional (TC) para se pronuncie sobre sobre nueve glosas incorporadas en el proyecto de ley de Presupuesto de la nación para el próximo año.



Entre ellas se encuentra una indicación de los diputados socialistas Manuel Monsalve y Jaime Tohá, que busca limitar la facultad del presidente de la república de reducir unilateralmente el presupuesto de las regiones durante el año.



La propuesta de los legisladores establece que para hacerlo, el ejecutivo deberá contar con al menos 2/3 votos a favor de los miembros de los Consejos Regionales.



A través de una declaración pública, los diputado Monsalve y Tohá rechazaron la decisión del ejecutivo: “Manifestamos nuestro rechazo a la acción del Gobierno, el cual se da en medio del proceso de descentralización del país, y que se traduce en una merma directa a los anhelos y desafíos que enfrentan los gobiernos locales en materia social, política y económica, con tal de mejorar la calidad de vida de sus habitantes”, se lee en la misiva.



El diputado Manuel Monsalve, que participó activamente en la discusión del presupuesto por ser miembro de las comisiones de hacienda y la mixta de presupuestos, recalcó que esta decisión es un error del presidente Sebastián Piñera. “comete un error al querer eliminar indicación que le da autonomía a las regiones. Este año se le recortó un total de 54 mil millones de pesos a nueve regiones de Chile, la región del Biobío sufrió un recorte de 5.344 millones. Esta práctica centralista no puede continuar. Yo espero que el TC no acoja el requerimiento del Gobierno”, sostuvo el legislador.



PLAN B



Pero, ¿qué pasa si el TC elimina la indicación? Manuel Monsalve explicó que en ese casa buscarán acelerar la tramitación del proyecto de reforma constitucional ingresado junto a Jaime Tohá y que busca terminar de forma permanente con esta facultad del presidente. “Gestionaremos que la comisión del constitución de la cámara ponga en tabla lo antes posible este proyecto para terminar de manera permanente con esta práctica. El presidente, a espaldas de las regiones, puede cortar su presupuesto, esto no puede continuar” sentenció Monsalve.