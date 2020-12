Empresarios de Biobío manifestaron temores al intendente Kuhn

El intendente de la Región del Biobío, Patricio Kuhn continúa con sus reuniones protocolares y, a la del viernes con los alcaldes de la Provincia de Biobío, se suma una con los empresarios de la región, los que han manifestado su preocupación por la lenta reactivación económica en el Biobío.

Así, los representantes de la Agrupación de Organizaciones Productivas del Biobío – AGOP- presentaron a la nueva autoridad su interés por sacar adelante a la región y su gente, manifestándole un total apoyo a su gestión.

En la cita, que se desarrolló de forma teletemática, los empresarios plantearon sus preocupaciones en temas de reactivación, seguridad y pandemia a nivel regional.



De esta forma, la gerente general de Irade, Carolina Parada sostuvo que “junto con desearle éxito, esperamos que sea el representante del Presidente en la región y también la voz del Biobío en La Moneda”.



En tanto, el presidente de la Cámara de la Producción y el Comercio Biobío, Ricardo Gouet Bañares explicó que “la Región del Biobío necesita proteger sus actividades productivas vitales como la forestal, la pesca o la industria del acero, por ello no es comprensible que la comisión encargada de investigar la existencia de distorsiones en el precio de las mercaderías importadas haya recomendado no aplicar medidas antidumping y salvaguardia del acero nacional frente al acero chino que ingresa al país a precios subsidiados e irrisorios”.



Entre las empresas más afectadas y que son parte fundamental en la economía regional, Gouet habló de CAP y Moly Cop que se han visto fuertemente golpeadas por la llegada de productos extranjeros: “CAP y Moly Cop- han informado que el producto chino llega al país con un dumping, entre un 18 y un 21% de su precio, que no es otra cosa que estas firmas extranjeras están colocando el acero en Chile bajo su costo recibiendo apoyo del estado de su país, “lo que es gravísimo”.



Por ello Gouet pidió al intendente, a nombre del sector productivo regional “involucrarse activamente con gestiones para proteger esta actividad esencial”.

LA PESADILLA DE LOS GASTRONÓMICOS



En representación de la Unión de Gremios Pymes, Humberto Miguel Cerda planteó a Patricio Kuhn que el sector gastronómico, turismo y de entretención se encuentra “agonizando” y requiere con urgencia tener protocolos que permitan su apertura en condiciones restrictivas, pero “que les permita a los miles de trabajadores que allí se desempeñan poder volver a llevar un ingreso a sus hogares”.



Por ello, Cerda pidió al intendente que “él lidere esta petición en Santiago para salvar el sector gastronómico de la región. Esta actividad económica es segura porque tiene como amoldarse a la situación de pandemia que vive el país y el mundo”.



De esta manera, los empresarios del Biobío le señalaron al intendente regional su ánimo de colaborar con la reactivación de la región, pero es muy relevante que el Plan de Reactivación mejore su ritmo, pues presenta un “bajo avance”.



Asimismo, los integrantes de AGOP reiteraron su apoyo a la autoridad respecto de las medidas que se deban tomar respecto de los malos índices que está presentando la pandemia e hicieron un llamado a la comunidad a cuidarse y evitar contagios.

VIOLENCIA RURAL



Todos los sectores de las provincias de Biobío y Arauco se han visto de una o de otra forma golpeados por los ataques incendiarios, el robo de madera y otras manifestaciones de violencia usadas en la región, de mala manera, para hablar de las demandas de los pueblos originarios.



En este sentido, los representantes gremiales reiteraron su preocupación por los hechos de violencia y, de paso, criticaron el nombramiento del delegado presidencial de la Macrozona Sur. “Habríamos esperado que el delegado fuera alguien de la zona, con conocimientos de la cultura étnica y a tiempo completo”, manifestaron.