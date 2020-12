Presidente regional de RN pidió disculpas públicas a la familia Fica

El 14 de mayo pasado, el presidente regional de RN, Felipe Rodríguez, pidió abiertamente la renuncia al partido de Vladimir Fica, alcalde de Laja.

La molestia de Rodríguez se basó en que Fica pidió al seremi Muñoz la cuarentena para su comuna y como éste no la decretó, el líder político de los lajinos, protegiendo a sus vecinos, lo hizo público.

A renglón seguido, Rodríguez las emprendió contra el gobernador de Biobío, Ignacio Fica, señalando que este “no hacía la pega” por no informar a las comunas las decisiones regionales.

Esas palabras de Felipe Rodríguez, entre otros temas, hicieron que la mesa nacional lo obligara a disculparse con la familia Fica, pasando de un problema partidista interno, a un problema público, muy mal visto desde el centralismo político.

Así y tras contactarse con La Tribuna, el presidente regional de Renovación Nacional se disculpó con la familia Fica, pidiendo además, la unidad de un partido que no está dividido, sino quebrado con pocas posibilidades de repararse.

La siguiente es la disculpa íntegra de Rodríguez a los Fica: ”Es de conocimiento público que el 14 de mayo del presente año, en mi calidad de presidente regional de RN, pedí la renuncia en el Diario La Tribuna de Los Ángeles, del alcalde de Laja, Vladimir Fija, a su cargo de vicepresidente regional de RN y que se evaluará la continuidad de su hijo, Ignacio Fica, en el cargo del gobernador provincial de Biobío, por la falta de coordinación de los municipios y la descoordinación de las políticas del Gobierno en el contexto de la pandemia por parte del Ejecutivo. Estas declaraciones fueron bajo el contexto de responder al alcalde de Laja, Vladimir Fica, por la crítica que se le hizo al seremi de Salud, Héctor Muñoz por el manejo de la pandemia y por no decretarse cuarentena en dicha comuna, el día 13 de mayo 2020, en el mismo medio”.

Dentro de ese margen – añadió – quisiera referirme y aclarar mi declaración emitida. En primer lugar, quisiera expresar mis más sinceras disculpas a Vladimir Fica y a su hijo, Ignacio Fica, por la discusión que se generó en Diario La Tribuna de Los Ángeles. Reconozco que este tipo de situaciones tensionales no van al caso, en el contexto en que se efectuaron no aportan a la comunicación democrática entre pares y que fueron declaraciones desproporcionadas. No obstante, quisiera esclarecer que la motivación sólo fue hacer un llamado al orden entre los militantes de Renovación Nacional, dichas peticiones de renuncia y evaluación de continuidad del cargo nunca se hicieron tangibles, sólo fueron declaraciones en la prensa en un momento puntual y tenso.

Finalmente, reitero mis disculpas, si es que mis declaraciones causaron algún problema o algún tipo de daño. Por lo mismo, dispongo de mi voluntad absoluta para dialogar y resolver moderadamente este tipo de situaciones. Finalizó, con un llamado a la unidad de Renovación Nacional en la Región “y enfocarnos en los desafíos electorales que se viene este próximo año”, cierra el documento de Felipe Rodríguez, enviado a La Tribuna.