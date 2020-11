Fundación Participa y baja participación en primarias: “Es un hecho relevante, pero debería generar alerta en los partidos políticos”

“No me atrevería a decir que es un fenómeno, pero ciertamente puede llamar la atención considerando la alta participación en el plebiscito del 25 de octubre”, dijo Daniel Ibáñez, presidente de Fundación Participa al analizar el poco interés en la disputa eleccionaria de este domingo.

“De todas maneras hay que entender que son elecciones distintas y por tanto, no son comparables, pero esto es una señal importante para los partidos políticos, porque esencialmente las primarias son finalmente elecciones de partidos políticos y solo un 3% del padrón se presentó a sufragar”, indicó Ibáñez.

Respecto del mecanismo de las primarias utilizado dijo “que no es obsoleto, pero sin duda, podría y debería perfeccionarse para que así la ciudadanía participe de manera activa”, e hizo hincapié en algo que para Fundación Participa es importante de cambiar y perfeccionar, esto es, que exista paridad de género en las designaciones; los tiempos han cambiado, hoy en día las mujeres son un pilar fundamental en gran parte de las sociedades del mundo y deberíamos tomarlo en cuenta al momento de elegir candidatos”.

Para Ibáñez, las primarias “no es determinante para el futuro, pero es un piso. El hecho que sólo el 3% del padrón se presentara es preocupante principalmente para los partidos políticos, pero no podemos olvidar que hay una crisis de confianza por parte de la ciudadanía. De todas maneras, para las elecciones de abril se espera una alta participación, por tanto, esto es un aviso principalmente para ellos”.

De paso, criticó a los partidos “que no han estado a la altura, gran parte de la crisis que tiene el país actualmente es debido a ellos y a sus decisiones, pero aún no son capaces de hacer un mea culpa. Invitaría a las dirigencias de cada partido a dar un paso al costado, la crisis que comenzó en octubre del año pasado fue en gran parte por ellos. La ciudadanía necesita políticos que efectivamente trabajen por vocación de servicio y por cada ciudadano, no por intereses personales ni similares; los chilenos están cansados de ver la desigualdad y los conflictos de interés en el mundo político”.

Para finalizar, el presidente de Fundación Participa señaló que pese a que la crisis política y de confianza actual son complejas, puede ser una oportunidad.

“No hay que ser pesimistas, la crisis de confianza en la política y las instituciones han sido un tema este último año, pero hay que verlo de manera positiva, esto puede ser una oportunidad para el futuro, podemos construir un mejor Chile, un Chile en que la gente participe, un Chile donde quizá, podamos dejar de lado los intereses personales y podamos trabajar en conjunto para mejorar las cosas, no olvidemos que gran parte de lo que vimos en las protestas el último año tienen que ver con temáticas donde el factor común es la falta de conexión de la clase política, esta es una oportunidad para generar cambios al sistema de partidos también”, dijo.