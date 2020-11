Diputada Pérez citará al Servel para conocer por qué hubo ciudadanos que no pudieron votar en primarias

Las elecciones primarias para alcaldes/a y gobernadores/as regionales estuvieron marcadas por una baja presencia de ciudadanos en las urnas, lo que generó que se registraran problemas en la constitución de mesas, al punto que hubo quienes acudieron a ejercer su derecho, pero no pudieron hacerlo.



De hecho, el presidente del Consejo Directivo del Servel, Patricio Santamaría, explicó en una entrevista con el canal de noticias CNN que “vamos a pedirle a las juntas electores que los vocales que no se presentaron sean denunciados a la justicia”. Es decir, dejó en claro que habrá acciones legales contra ellos.



De hecho, la diputada de la Democracia Cristiana, Joanna Pérez, que preside la Comisión de Gobierno e Interior de la Cámara Baja, dijo que citarán a los directivos del Servel para que expliquen y comiencen a dar solución a un problema que no se pensó.



En este sentido, Pérez dijo que “en base a las denuncias que se han conocido de esta primaria, donde muchos ciudadanos y ciudadanas no han podido ejercer su derecho a sufragar, es que vamos a citar al Servel a la Comisión, para que nos dé explicaciones y ver cómo remediar esta situación que se ha dado en distintas comunas de nuestro país”.



Agregó que “no puede ser que cuando promovemos la participación, no se den los espacios para aquello”, cerró la representante del Distrito 21.

DEFENSA PRESIDENCIAL



En cuanto a las acusaciones que apuntan al gobierno como el responsable de la baja participación ciudadana en estas primarias por no ayudar a difundirlas, fue el mismo Presidente de la República, Sebastián Piñera, quien defendió el actuar del Ejecutivo en este tema al indicar que “el gobierno ha convocado cada vez que ha podido a participar en las elecciones primarias, y hoy lo ha hecho nuevamente”.



El Jefe de Estado recordó que en Chile nadie está obligado a ir a las urnas, pero dijo que la participación legitima estos procesos.