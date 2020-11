Servel entregó lista de habilitados para votar este fin de semana

En La Región del Biobío, solo habrá elecciones primarias de la Unidad Constituyente, para gobernador/a, por lo que solo pueden votar los simpatizantes de la coalición y los militantes de los 5 partidos que la componen.



Así, quienes están inscritos en el PPD, PS, PR, DC y PRO pueden sufragar en cualquiera de los lugares habilitados en las 14 comunas de la Provincia y en el resto del Biobío.



Pero además, el Servel entregó una lista de los ciudadanos habilitados para emitir su voto:



Quienes no se hayan encontrado habilitados para sufragar en el Registro Electoral al 30 de septiembre.



Los afiliados a partidos políticos que no son parte de las primarias.



Los afiliados a partidos políticos cuyos pactos no presentan candidatos en el domicilio electoral del afiliado.