Demandas sociales: ¿Cómo canalizarlas para incluirlas en la Convención Constitucional?

Para el experto en políticas públicas, Jorge Pomar, uno de los principales focos será la elección de constituyentes: “la única manera en que las demandas ciudadanas pueden verse expresadas en la nueva Constitución es que la convención constitucional esté muy conectada a la calle, a los barrios”.

Por su parte, el presidente de Fundación Participa, Daniel Ibáñez, señaló que el proceso constituyente “sería un buen espacio siempre que el funcionamiento de la convención sea transparente y considere espacios para que la ciudadanía tenga una participación efectiva en la elaboración de un texto constitucional”.

Pese a que la redacción de una nueva Carta Magna no solucionará los problemas inmediatos de la ciudadanía, para Jorge Pomar las temáticas ciudadanas que debiesen respaldarse en el proceso que viene están claras: “una salud oportuna, digna y de calidad; educación, donde la diferencia entre un colegio público y uno particular de elite no sea abismante como es actualmente y encontrar un método que permita generar pensiones dignas”, precisó.

Para Verónica Romero, coordinadora de Alerta Chile, la situación política actual de cara al proceso constituyente es preocupante: “después de que los ciudadanos votamos legítimamente ganando la convención constitucional con 155 constituyentes, hemos tenido en estas semanas algunos parlamentarios que tratan de cambiar lo votado por la ciudadanía, la cantidad de constituyentes y los quórums. Es lo menos democrático desde que vivimos en democracia”, lamentó.

En general, los expertos enfatizaron en la importancia de la situación actual del país, donde existe una crisis que abarca a los poderes del Estado en su totalidad; por lo que es imperante trabajar bajo un ambiente de unidad. “Tenemos que trabajar para cuidar nuestra sociedad, restablecer el liderazgo”, concluyó Romero.