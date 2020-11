Presupuesto 2021: Diputados del Distrito 21 apuntan a temas regionales y locales en la discusión

Durante toda esta semana, la Cámara de Diputados ha legislado el Proyecto de Ley que habla del Presupuesto Nacional para 2021.



Fondos que estarán marcados por el uso de recursos destinados a frenar la pandemia y a la reactivación económica, sin que eso implique dejar otros temas fuera de él.



Es más, Chile no es un país que tenga problemas económicos y si bien es cierto, hay partidas presupuestarias indispensables para el año que viene, eso no implica que otras deban perderse, sobre todo aquellas relacionadas con la educación, la ciencia y la salud, desde el punto de vista del bienestar de sus trabajadores.



Así, mientras el diputado socialista, Manuel Monsalve logró un importante triunfo descentralizador al conseguir la aprobación del fin de la modificación presupuestaria regional de forma unilateral (era una facultad solo del Ejecutivo), otros como Iván Norambuena han dado la batalla para crear una “Defensoría de las víctimas”, pensando sobre todo en quienes han sufrido la violencia rural en pueblos de Arauco y en otros como Mulchén y Alto Biobío en nuestra provincia y otros como José Pérez han puesto, especial énfasis, en los fondos espejo (dineros iguales para regiones a los que se entregan para subsidiar el Transantiago) y en la reducción que se pretende para la investigación universitaria, es decir para la ciencia y la tecnología.

VISIÓN REALISTA DEL RADICAL JOSÉ PÉREZ



El diputado radical pidió la palabra en medio de la discusión de la Cámara, hasta donde llegó el Presupuesto 2021 tras pasar por la comisión mixta.



Uno a uno, los paquetes presupuestarios han sido aprobados o rechazados por los representantes distritales, para luego seguir su debate en el Senado.



En el caso de José Pérez, sus críticas a La Moneda llegan por los temas de Ciencia y Tecnología, Educación y Fondos Espejo, teniendo como siempre, el tema descentralizador en la cabeza.



Así, el radical dijo que “nos llama poderosamente la atención, las rebajas que hemos tenido este año en ciencia y tecnología, en recursos hacia las universidades en circunstancias que vemos cómo se desempeñan para encontrar métodos que nos permiten economizar mucho dinero”.



De esta forma usando a la UdeC como ejemplo, en los temas relacionados al coronavirus agregó que: “Tal es el caso de la Universidad de Concepción, que aprovechó de felicitarlos a la distancia, porque hay un método de evaluación que al soplar un tubo en un minuto se sabe si la persona está contagiada o no con Covid – 19. Estas cosas hay que valorarlas y no podemos restarles recursos a las universidades que hacen un trabajo tan importante como ese”.



En otros temas, Pérez dijo que “la cultura, por ejemplo, son recursos valiosos y los recursos que les entregamos a los regiones, Ahora me llama poderosamente la atención y quisiera que el señor ministro de Hacienda respondiera en qué se están ocupando los recursos de Ley Espejo que en regiones no se está usando adecuadamente o no llega”.



En cuanto a la educación, el diputado de oposición dijo que “tenemos que disponer de recursos, pero no para tratar de volver a clases presenciales, tenemos que entregar recursos para que se compren computadores, para que llegue la comunicación a aquellos lugares donde no llega, que llegue internet ahí y no los estemos botando en cosas que no corresponde”.

REUNIONES DE PÉREZ CON LA SALUD DE BIOBÍO



Temprano, este miércoles, la diputada Joanna Pérez se reunió con los dirigentes de la salud de la región y la provincia, allí supo que era necesario rechazar la partida del presupuesto de Salud, pues el Gobierno envió un per cápita de 7.300 pesos cuando los gremios insisten en que las cosas andarían bien con 8 mil.



De esta forma la democratacristiana, tras reunirse con María José Inostroza, dirigenta de la Fenprus Biobío, dijo que “hemos estado conversando junto a parlamentarios de oposición con los que hemos trabajado distintas indicaciones para mejorar el presupuesto 2021 y específicamente en la partida de salud, donde la Democracia Cristiana ya anunció su voto en contra en dicha partida, producto de que este gobierno aún no ha sido capaz de entregar una señal clara y contundente a la salud municipalizada, al per cápita y las necesidades adicionales que hay producto de esta pandemia”.



La también vicepresidenta nacional de la DC se reunió con otros dirigentes nacionales al explicar que “Así lo ha hecho ver también la presidenta de la Confusam; Gabriela Flores y por cierto la red asistencial que de igual forma hoy día está muy complicada en cuanto a su presupuesto, en cuanto a algunos reconocimientos y bonos que espera el sector de la salud y frente a esto hemos querido escuchar a los gremios, entre ellos la Fenats, donde ha estado su presidenta Patricia Balderas, y por cierto también estuvimos con la presidenta nacional de Cotrasam, Carmen Gloria Sepúlveda. Mujeres que sin duda están luchando por la salud en nuestro país para que trabajadores, hombres y mujeres, tengan un reconocimiento por parte del Estado, y también las condiciones necesarias para seguir prestando un tremendo servicio que han entregado no solo en la pandemia, sino que también a lo largo de todo este tiempo y en distintas prestaciones”.

Al cierre, la diputada Joanna Pérez sostuvo que “hemos recibido un ofrecimiento por parte del Gobierno, de aumentar el monto que hoy día bordeaba los 7.300 a 7.800 pesos, pero las dirigentas nos han señalado que prefieren que rechacemos la partida para que en el Senado se parta desde esa base y podamos superar los $8.000. Eso es lo que estamos tratando de hacer” y por eso finalmente, la rechazaron cerca de las 7 de la tarde de este miércoles.

IVÁN NORAMBUENA Y LAS VÍCTIMAS DE LA VIOLENCIA



El diputado de la UDI, viene de Arauco, ha hecho su carrera política en una de las provincia más golpeadas por la violencia rural, por lo mismo ha tenido una especial preocupación por las víctimas de los atentados incendiarios, ya sean propietarios de centros turísticos, de camiones y otros o bien, conductores y trabajadores que han sido violentados.



Bajó esta lógica, el gremialista valoró la aprobación de los fondos para crear la “Defensoría de las víctimas”, institución que no solo irá en auxilio de las personas afectadas por los ataques incendiarios, sino también de todos y todas las víctimas que lo necesiten en Chile.



De esta forma, el representante distrital oficialista mostró su completa satisfacción y alegría tras la aprobación de una indicación para avanzar en la creación de la Defensora de las Víctimas.



Así, Norambuena explicó que “así como existe la Defensoría Penal Pública, que defiende a los imputados, que son la mayoría personas que han delinquido, necesitamos que exista en el Ministerio Público una defensoría que proteja a personas indefensas que han sido víctima de hechos violentos”.



Agregó, en este mismo sentido que “la Fiscalía hace una persecución de los delitos, pero no hay hoy un organismo que se preocupe y ocupe de hacer un seguimiento de las causas, que le preste apoyo a las víctimas o sus familiares, donde en muchos casos la burocracia, y especialmente ahora con la pandemia del Covid-19, hacen que los procesos sean muy lentos”.



“La aprobación de esta indicación es un paso muy importante para la creación de este organismo y lo que nos resta ahora es avanzar en la tramitación del proyecto de ley aquí en el Congreso. No nos podemos olvidar del sufrimiento de las personas que han sido víctimas de actos deleznables, violentos, en muchos casos irreparables. Y en ese sentido, la Defensora de las Víctimas prestaría un apoyo esencial en la persecución de penas y que tenga una línea directa con las víctimas y sus familiares”, cerró Iván Norambuena.