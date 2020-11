Este viernes se conocerá renuncia o continuidad de autoridades que quieran ser candidatos

El gobernador de Biobío es otra de las figuras que ha estado en la prensa regional.



Su fuerte presencia en las calles y campos de nuestra provincia le ha valido un reconocimiento silencioso de aquellas personas que pocas veces logran ver a las autoridades políticas.



De venir de una derrota electoral, Fica llegó a la Gobernación para reemplazar a María Teresa Browne, quien decidió no seguir en su cargo al poco andar.



Fica fue candidato a consejero regional y director de la DOH en Biobío, es ingeniero.



Hasta hoy, el gobernador se ha mantenido en silencio y su respuesta de si sigue o no, solo se debiera conocer cuando sepamos qué hará Giacaman, porque a nivel de instituciones estatales las jefaturas se deben respetar y Fica está bajo Giacaman en el organigrama.



De esta forma, el análisis político permite inferir que Fica enfrentaría una dura pelea en una carrera distrital, no por sus capacidades y cercanía con las personas, sino más bien por el cisma que se vive en su partido a nivel regional, donde un diputado agrede a un alcalde de manera gratuita y donde uno de los diputados más votados renunció al partido por diferencias en los temas de la designación de candidatos.



Con todo, la decisión de Fica será difícil, pues de quedarse se interpretaría como una persona que decidió hacer frente al difícil momento del Gobierno, pero sobre todo, alguien que no deja a las personas a las que ha calmado con su presencia en dos años altamente complejos.