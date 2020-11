Flor Weisse renunció al Core para ser candidata a Gobernadora

La candidatura de Flor Weisse al sillón al Gobierno Regional estaba clara, pero se esperaba su renuncia, cumpliendo con ello con lo establecido en la Ley.



Así y pese a los continuos intentos de la mesa de su partido por bajarla de estas elecciones, Weisse ha resistido de manera correcta los embates que en 2018 con Sergio Giacaman y que hoy lo hacen con el también consejero, Jaime Vásquez.



Con su renuncia, ya no hay pie atrás por lo que en Biobío se transforma en una de las primeras autoridades en renunciar a su cargo para asumir candidatura, en este caso a gobernadora, el próximo 11 de abril.



En el análisis es importante resaltar que la UDI vivirá elecciones internas y si la mesa actual decide no postularla a la gobernación, Weisse estará habilitada para poder ser candidata para las elecciones parlamentarias en noviembre de 2021.



De esta forma, la militante de la UDI comunicó así su decisión:



“Queridos colegas y amigos . Les comunico que he presentado mi renuncia al cargo de consejera regional



La razón es para dedicarme en exclusividad absoluta y a tiempo completo a mi desafío de ser la primera Gobernadora Regional del Bio Bio. Estoy convencida que nuestros caminos se seguirán encontrando.



Muchas gracias a todos por su cariño y aprendizaje mutuo en estos años de trabajo en conjunto.



Esto es solo un intervalo en nuestro camino de servicio a la región .



Un abrazo para cada uno de ustedes”, cierra su comunicación.