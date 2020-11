Oficialismo criticó a Monsalve tras propuesta que impide las rebajas presupuestarias de La Moneda a regiones

Valparaiso 16 octubre 2020 Proyecto de Ley de Presupuestos del sector público correspondiente al año 2021. Boletín N° 13.820. Foto: René Lescornez

Biobío tiene un presupuesto de poco más de 85 mil millones de pesos para 2021, 5,6 por ciento más que para 2020.



El monto fue ingresado por la Dirección Nacional Presupuesto al debate legislativo que hoy se encuentra en la Cámara de Diputados tras pasar la Comisión Mixta.



En medio de la discusión parlamentaria, el diputado Socialista Manuel Monsalve propuso una glosa que impida en el futuro a La Moneda, resolver de forma unilateral la rebaja de un presupuesto regional.



La idea, si bien es debatible y vale la pena al menos escucharla, fue criticada por el oficialismo, pues se trata de un tema que necesita mucho más que una indicación, ya que constitucionalmente esa facultad solo es del Presidente o Presidenta de turno.



De hecho, en el oficialismo, los consejeros regionales, Eduardo Borgoño y Patricio Badilla apuntaron al periodo electoral que se avecina, resaltado eso sí, que el tema de fondo, es decir la autonomía económica de las regiones, debe estar en el debate público.



En tanto, el diputado de la UDI, Iván Norambuena, también sabe que se debe hablar de los recursos locales, pero resaltando que además de una rebaja presidencial, hay que entender el tema de la ejecución presupuestaria.



IMPORTANCIA DE MANEJAR EL PRESUPUESTO

El presupuesto de una región debe ser analizado desde dos punto de vista, uno el que entrega el Ejecutivo a sus intendentes y seremías y el otro, el que se asigna al Consejo Regional.



Así las diferencias entra uno y otro están cerca de 9 a 1, es decir que el dinero de los ministerios supera, muchas veces el 90 por ciento del total.

Lo anterior se vuelve vital si se considera que por primera vez en la historia de nuestro país, los chilenos podremos elegir nuestros/as gobernadores/as regionales, los que tendrán la legitimidad de un proceso eleccionario donde el soberano (los ciudadanos) mandata al elegido para representarlo.



El tema hasta ahí es ideal, pero la realidad dará cuenta de una figura que si bien, será legítima, carecerá de poder económico para poder gobernar de acuerdo al mandato recibido.



Bajo esa lógica, todas las fuentes consultadas por La Tribuna coinciden en que se trata de un tema pendiente y muy importante, pero a la vez mostrándose abiertos a un debate que se apegue a la realidad y no con discursos que buscan ganar un titular en la prensa.



IVÁN NORAMBUENA: MEJORAR EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA



El tema de los presupuestos regionales es importante para el diputado de la UDI, Iván Norambuena, sobre todo porque vive en regiones y dentro de ella un una provincia.



Así entonces, el gremialista dijo que “siempre quienes vivimos en la región vamos a tener la preocupación de contar con los recursos adecuados para llevar adelante los programas que busquen el desarrollo y el bienestar de las personas”.



A la hora de pensar en las modificaciones, Norambuena dio un paso hacia atrás resaltando un problema que se vive todos los años: “Yo comparto que hay que ser especialmente cuidadoso, pero principalmente motivar y tener el incentivo de que los proyectos de la región se desarrollen en la forma en que está estipulado y también en los tiempos”.



De esta forma dijo se deben evitar problemas conocidos: “Con lo que ha pasado a través del tiempo, con distintos gobiernos que la ejecución presupuestaria, en algún momento del año es bastante deficiente y eso motiva y abre el apetito del nivel central, obviamente a tener que rescatar recursos para otras zonas que pudieran tener dificultades”.



“Por lo tanto hay que mejorar en el tema de ejecución del presupuesto, tener el equipo de profesionales adecuados para que la región pueda ejecutar los proyectos y programas y que la ejecución presupuestaria sea, además, acorde a las exigencias que se tiene”, reafirmó el parlamentario.

Sobre la propuestas de los 2/3 de los consejeros para aprobar un recorte del Ejecutivo, el diputado de la UDI dijo que “si existiera alguna dificultad especial para la ejecución de los recursos, que las reasignaciones que se deban hacer sean, también con la venia de los consejeros regionales, pero que sean reasignaciones en programas que tengan también cierta urgencia en la misma región”.



A juicio del representante distrital oficialista es “importante que toda indicación o sugerencia que se haga para que no solo sea un titular, al cual estamos acostumbrados a través de los años, se ajuste a la responsabilidad que tenemos cada uno de nosotros a las iniciativas a las cuales, legalmente y constitucionalmente, podemos ofrecer a la ciudadanía”.



En este sentido, el congresista dijo que el tema de velar por una buen uso de los dineros es “una idea que yo comparto, en el sentido de que tenemos que motivar y exigir a las autoridades, cualquiera que estas sean en la región, a que tengan proyectos adecuados y que la ejecución presupuestaria sea oportuna, que no se presente el escenario de todos los años independiente del Gobierno, que llegue el mes de octubre y noviembre donde nos agilizamos para ocupar el presupuesto.

PATRICIO BADILLA: VIVIMOS CON UNA GEOGRAFÍA ESPECIAL



El consejero regional de Renovación Nacional, Patricio Badilla fue claro al decir que los cambios de presupuesto, han obedecido principalmente a lo largo de nuestra historia a temas relacionados con nuestra geografía.



De esta manera, Badilla dijo que “la idea es buena, quizás no la comparto al 100 por ciento, porque va a depender de la necesidad y la urgencia que tenga el país. Ahora, la consulta que se le haga a los consejeros regionales, siempre va a ser a favor de conservar los recursos de la región, pero no sé qué tan factible será”.



“En lo personal, poniéndome en el lugar de quién sea el Presidente o la Presidenta a futuro, lo encuentro un poco arriesgado, porque va a depender de la urgencia y necesidad real que tenga el país”, dijo el consejero.



Con este argumento, el representante del partido de la estrella recordó que “nosotros somos un país tremendamente complicado en cuanto a la geografía, hemos pasado por situaciones críticas como esta pandemia y son decisiones que hay que tomar en el momento y, si bien es cierto, es una muy buena idea, lo cierto es que no la comparto al 100 por ciento, porque va a depender de la necesidad que tengamos”.



Agregó, para fundamentar aún más sus palabras que “cuando se saca los recursos a los gobiernos regionales es por circunstancias completamente urgentes y por situaciones que realmente se requieren, no es por un empacho político que se le quiera sacar plata a las regiones, todos nosotros sabemos cómo sufrimos con los recursos cuando se nos retiran de las arcas regionales, pero hay que ser conscientes, también, que somos un país geográficamente muy complejo”.



Con eso claro, también se refirió al tema de fondo del debate, cual es dar autonomía y poder económico a las regiones: ”Lo discutible acá es que quede muy claro en qué circunstancias y que sea una necesidad real, ya sea para ayudas sociales o de infraestructura en el caso de que fueran terremotos, inundaciones, maremotos, en fin todo lo que nosotros conocemos”.



EDUARDO BORGOÑO: SON TEMAS DE CAMPAÑA

A juicio del ex alcalde de Los Ángeles, hoy consejero regional por la UDI, Eduardo Borgoño, el tema de fondo es importante, pero aclaró que hay que entender que las campañas políticas ya empezaron y que muchas candidaturas ya comenzaron a enviar mensajes, dejando entrever que la idea de Monsalve tiene sentido, en medio del deseo del socialista por convertirse en senador.



Así Borgoño dijo que: “La verdad es que a partir de hace un mes aproximadamente se desató la campaña presidencial y la campaña parlamentaria y los afanes creativos de muchos chocan con las realidades”.



Agregó que “si bien es cierto una iniciativa de este tipo y otras es muy atractiva, no solo para los consejeros en este caso, sino también para la ciudadanía, sin embargo yo creo que todo eso va a quedar supeditado, particularmente a la discusión constitucional, cuando los constituyentes vean ese tipo de temas junto con la regionalización”.

Con eso claro, Borgoño insistió en que “hoy día, vamos a escuchar de aquí hasta el próximo año, una cantidad impresionante de ideas que no solo van a ser inconstitucionales, sino que además, según ellos mismos han dicho, van a ser vistas por los constitucionales. Es una idea que no obstante, se escucha buena, no tendrá ejecución en la realidad”.



Así entonces, el consejero oficialista entró de lleno a un debate necesario que fue tocado por las fuentes oficialistas consultadas para este artículo.



“Acá hay dos temas, uno es la descentralización para entregarle más poder a las regiones, más poder al gobernador regional y el otro más poder económico y si la idea es consultar a los consejeros, eso debe estar en un Proyecto de Ley con un quórum elevado”, relató la autoridad.



Al cierre, Eduardo Borgoño sumó un nuevo antecedente al debate: “Estos proyectos chocan con una realidad que hoy día es verdad, que es el Estado presidencialista que hay en Chile y mientras eso no pase a un intermedio entre el parlamentarismo y el presidencialismo con la real entrega de poder a las regiones, ahí recién vamos a estar conversando de una real descentralización”.