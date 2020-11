Giacaman renunciaría este viernes para ser candidato a diputado

Lo que era un secreto a voces fue destapado, una vez más por el diputado de la UDI, Iván Norambuena, el que dijo que tras conversar con varios ministros de Estado supo de la idea del intendente del Biobío, Sergio Giacaman para ser candidato al parlamento.



Se habla del viernes porque ese día vence el plazo para que toda autoridad que ostente un cargo público renuncie si desea ser candidato, es un plazo legal que debe ser respetado.



Para reemplazar a Giacaman en la intendencia ya suenan tres nombres, el actual seremi del Minvu, James Argo, el actual seremi de economía, Mauricio Gutiérrez y el consejero por Concepción II, Patricio Kuhn.



Giacaman ya había sonado fuerte como candidato a gobernador de la UDI, hace ya un año, pero el Estallido Social lo obligó a permanecer en el cargo en el que siempre quiso estar.



Por ahora, todo indica que el máximo representante del Presidente en el Biobío está decidido y solo falta la visión del partido para ponerlo como candidato en nuestro distrito o en el 20.

Hasta ahora según consigna @cooperativa el intendente dijo: “Yo no he renunciado, pero me declaro en un proceso de reflexión”.



