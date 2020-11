Monsalve busca terminar con rebajas que La Moneda hace a los fondos regionales

El Presupuesto Nacional 2021 se discutió en una Comisión Mixta y ya volvió a la Cámara de Diputados para seguir su tramitación, es decir, los diputados seguirán legislando sobre el proyecto de ley que envió el Ejecutivo para las arcas fiscales del próximo año.



A diferencia de otros periodos, los fondos están fuertemente marcados por la necesidad de una reactivación económica, tan necesaria después del estallido social y la pandemia, que permanece activa.



Ambos temas han dado cuenta del grito desesperado de las comunas, provincias y regiones, que buscan que los fondos solicitados se aprueben de acuerdo a las realidades locales, tomando en cuenta la situación de cada lugar de nuestro país.



Por lo mismo, se ha pedido incluir una glosa en el Presupuesto para el próximo año que impida a La Moneda (y cualquier gobierno, independiente del color político) reducir los fondos locales de forma unilateral.



LA PROPUESTA DE MONSALVE



El diputado Manuel Monsalve fue designado, junto al senador Carlos Montes, como los representantes del socialismo en la discusión del presupuesto 2021.



Como parlamentario de región, Monsalve tiene clara la importancia de los debates democráticos que se realizan en los gobiernos regionales.



Así, en la discusión legislativa de esta semana, el socialista partió diciendo que “me quiero referir a un solo punto, que creo que es de mucho interés ciudadano y creo que este Congreso no debe volver a permitir que ocurra”.

En su detalle, agregó que “todos los años, dentro del presupuesto del Ministerio del Interior, se discuten los presupuestos de los gobiernos regionales”.

En su intervención, el representante del Distrito 21 recordó que “mucho hablamos de descentralización; el 11 de abril de 2021, por primera vez en Chile va a haber elecciones de gobernadores regionales, pero a pesar de que el Congreso discute y aprueba el Presupuesto de los Gores que, seamos francos, son un porcentaje bastante bajo de la inversión que se hace en una región (entre un 7 y 8 por ciento), y respecto de ese porcentaje que el Congreso aprueba para los gobiernos regionales, el gobierno central puede, de manera unilateral, sin consultar a las regiones, bajar ese presupuesto”.



Como ejemplo, expuso “lo que ocurrió este año en la región del Biobío: 80 mil millones aprobó el Congreso para el 2020, después el intendente llegó a la región diciendo que había logrado que el Presidente, a propósito de la región de Ñuble, aportara 10 mil millones más a la región del Biobío”.



Con ello, resaltó que “durante estos meses del año 2020, la región ha tenido un recorte a partir de las decisiones que se han tomado en el Ministerio de Hacienda en Santiago, sin preguntarle al Congreso ni a ninguna de las autoridades de la región”.



De esta forma, apuntó los dardos hacia el Ejecutivo, aclarando desde su lógica que “ahora el presupuesto para el año 2021 es de 85 mil millones; el gobierno nos quiere convencer de que creció, cuando habíamos logrado 90 mil”.



“UNA OFENSA A LAS REGIONES”



El discurso para frenar las decisiones centralistas y unilaterales respecto del Presupuesto nacional para regiones está normado y obedece a lo establecido en la Constitución Política del Estado, por lo que la propuesta de Monsalve puedes tener vicios de constitucionalidad.



Así, y recordando todo el trabajo que se realizan en las regiones, Monsalve dijo que “no es posible que el Congreso siga permitiendo que después de que se debate y discuten los presupuestos de una región de forma democrática, el Gobierno central, de manera unilateral, lo rebaje”.



A juicio del legislador socialista, “es una ofensa a las regiones, es una ofensa a la autonomía de las regiones y a la voluntad de descentralización que debe tener Chile; no lo podemos seguir permitiendo”.



De esta manera, el parlamentario fue claro: “Quiero hacer un llamado al gobierno a que se incorpore una glosa para que, si se va a hacer una disminución al presupuesto de una región, se cuente con la autorización de a los menos 2/3 de los miembros del Consejo Regional, eso es autonomía de las regiones. Eso es respetar la voz de las personas en la región”.



“Me gustaría que el Gobierno se pronunciara respecto de este punto. Cuando recorta el presupuesto, ha recortado lo que la región definió como sus prioridades, recorta también la voluntad democrática de la región que ha definido en un proceso participativo, las estrategias de desarrollo, y recorta recursos que tienen que ver con compromisos que se han adquirido en la región”, relató el diputado.



Al cierre, Manuel Monsalve envió un mensaje a sus colegas: “Quiero pedir a la Comisión Mixta que, respecto a este punto, tengamos transversalidad para exigirle al gobierno colocar una glosa. Esto no puede seguir ocurriendo, no podemos seguir hablando en este Congreso de descentralización y no hacer nada para, unilateralmente, en una oficina en Santiago, cerca de La Moneda, se decida recortar los presupuestos de las regiones”.



Esta semana, el debate continuará en la Cámara de Diputados.