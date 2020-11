Oposición enfrentará primarias para definir candidato a la Gobernación

El Servicio Electoral (Servel) dio la partida para las propagandas relacionadas con las candidaturas a primarias para quienes competirán por los sillones de las gobernaciones regionales y municipales.



En la región del Biobío, no se alzó ninguna relacionada con las alcaldías pero la situación fue distinta para los gobernadores, pues la necesidad de los partidos por controlar las regiones en medio de un Chile que avanza hacia la descentralización, ha despertado el apetito de todos.



Mientras en la UDI, los problemas se dan por la existencia de una candidata popular versus uno impuesto por la cúpula partidista, en la oposición el respeto por la democracia parece seguir primando desde el punto de vista de la legitimidad de las primarias. Sin embargo, su gran problema es la incapacidad para levantar a una mujer como candidata, lo que claramente es aprovechado por los comunistas que llevan a la consejera, Tania Concha.

EL OFICIALISMO



Los candidatos del oficialismo en la Región del Biobío para la Gobernación son de la Unión Demócrata Independiente (UDI). Renovación Nacional no logró unirse y sucumbió a sus peleas internas con un desangramiento que hizo renunciar a un diputado (Cristóbal Urruticoechea) y mantiene en disputa a otro (Leonidas Romero) con uno de los alcaldes más fuertes y exitosos de Biobío (Vladimir Fica). Eso, sin contar que la diputada del partido (Francesca Muñoz) estaría vinculada, en la interna, a la creación de un partido de corte religioso. Mientras tanto, Evópoli ha respetado los acuerdos levantando candidaturas en otras regiones.



Así las cosas, de forma natural la candidata del oficialismo al sillón del gobierno regional es Flor Weisse quien no solo ostenta la legitimidad de ser la consejera más votada en Biobío, sino que además lidera las encuestas sobre cualquier otro nombre de la derecha.



No obstante y pese a ser un nombre de consenso, no solo en su lado, sino también en la otra vereda, la UDI liderada por la senadora Jacqueline Van Rysselbergue ya puso en carrera a Jaime Vásquez, lo que debió haber provocado la primaria, pero eso en el gremialismo no ocurrió y la decisión se tomará a puertas cerradas, sin consultar a sus militantes y someterla a una votación ciudadana. En síntesis, el oficialismo no tendrá primarias.



OPOSICIÓN DIVIDIDA



En la oposición, el análisis se podría dar solo con la Unidad Constituyente pero sería erróneo, pues también entran los comunistas, los ambientalistas y los liberales, el ala más extrema de quienes no comparten la ideología del Gobierno.



De esta forma y más allá de las peleas internas, la Unidad Constituyente llevará a primarias 5 nombres que representan a los partidos que la forman

Tres ex seremis tienen mayores posibilidades y de ellos, la figura de Eric Aedo (DC) estaría sobre la del socialista, Enrique Inostroza.



Junto a ellos, el PPD César Arriagada, el radical Juan Reyes y el PRO, Jonatan Díaz serán parte de la primaria.



En el análisis de estos nombres, Aedo va con cierta ventaja sobre Inostroza, pero lo cierto es que hasta el día del conteo nada es cierto en una elección.

Lo de Arriagada es complicado, pues su partido lo ubicó sin tener el consenso pleno, pues parte del PPD ha manifestado abiertamente su apoyo a un ex DC que hoy podría dar la gran sorpresa y que irá por separado, el ex intendente Rodrigo Díaz.



El apoyo al ex representante de Bachelet en la región ha complicado a la DC, que debió llamar a terreno a todos los alcaldes de Biobío que lo apoyaron a través de una carta.



En síntesis, la DC, PPD, PS, PR y PRO irán a primarias.



LA OPOSICIÓN MÁS DE IZQUIERDA



Si se observa el bloque opositor como un todo frente al oficialismo, parece que le están dando el sillón de la gobernación en bandeja a la UDI, pero los problemas internos del gremialismo evitan que eso ocurra, por más que sea evidente.



El tema de la gran cantidad de nombres en la papeleta será importante. De esta manera, los comunistas llegan solos a la papeleta con Tania Comcha.



Los ecologistas, llevan al consejero, Javier Sandoval y los liberales a Esteban Guzmán.



El ANÁLISIS DE LOS EXPERTOS



Rodrigo Daroch y Cristian Fuentes han sido panelistas estables del programa político “Momento Republicano” de Radio San Cristóbal, desde donde se han hecho merecedores de un nombre que hoy los tiene como analistas en programas de toda la región.



Así, Fuentes que llegó a ser gobernador de Biobío antes que María Teresa Browne, analizó desde su visión oficialista lo que ocurre en la derecha gobernante.



“Me parece de toda lógica que Chile Vamos optara por no realizar primarias en la Región del Biobío debido al enorme liderazgo que tiene la ex presidenta del Consejo Regional Flor Weisse, alguien que ha sido medida bajo distintos mecanismos para buscar los mejores candidatos”, detalló Fuentes.



Agregó que “Weisse lidera y marca bien en las encuestas y eso llevó a que finalmente Chile Vamos optara por no realizar estas primarias”.



Sobre la repentina aparición de Jaime Vásquez, el analista explicó que es raro al decir: “Lo extraño es que aparecieran candidato nuevos a último momento, donde finalmente se entorpece este proceso natural bajo el liderazgo femenino en la región”.



Sobre el escenario que enfrentará la UDI y creyendo que la decisión del gremialismo pondrá a la ex presidenta del Consejo Regional en la papeleta, Cristian Fuentes dijo que “Weisse se enfrenta, al menos en el papel, a una oposición bastante dividida. Existe una primaria con tres o cuatro partidos, con independientes y otros partidos que van con sus candidatos directos a la papeleta”.



En la otra vereda, Rodrigo Daroch ha analizado la situación defendiendo la democracia y la legitimidad que otorga una primaria.



Así, el vicepresidente nacional del PPD dijo que “Las primarias del 29/11 serán un punto relevante para las decisiones políticas venideras, sin duda hoy los partidos que componen la “Unidad Constituyente” vinieron a demostrar que las primarias están totalmente vivas y activas, ni el oficialismo, ni el partido comunistas con el frente amplio, desarrollarán mayoritariamente primarias en regiones del país, ni menos en Biobío, como si lo hará el pacto antes mencionado”.



Agregó que “la tarea de los candidatos especialmente en la región del Biobío será dar una ardua pelea en lo que se refiere a lo programático y electoral”.



Como representante de uno de los partidos a nivel país, Daroch explicó que en Biobío “habrá oportunidad para exponer ideas, propuestas, planes y programas, ante una región que hoy está al debe en reactivación económica, generación de empleo, inversión y en una política clara en la línea de fomento productivo”.



A juicio del otrora gobernador de Arauco el tema es complicado pero necesario, pues reconoce la existencia de un “divorcio de la clase política con la ciudadanía”.



Así entonces, hacer que los candidatos sean atractivos no sería una tarea fácil “producto del divorcio ciudadano con la política y por la vara alta de participación del último plebiscito dejó a la región con votos válidamente emitidos cercanos a los 600 mil, con pandemia incluida, la pregunta que aquí se puede hacer, es cuánto será la participación electoral que se tenga en la primaria? que tan legitimado quedará el ganador de ésta?”.



Consciente de lo que podría pasar, para bien o para mal, Rodrigo Daroch es categórico al decir: “Raya para la suma, lo mejor de todo, es que al menos con el pacto “Unidad Constituyente” será la gente, será el ciudadano, o el llamado “patipelado” quien decida y no la antigua práctica de definición entre cuatro paredes como si lo hará el oficialismo u otros pactos electorales”.