Harboe sostiene que nombramiento de Rodrigo Delgado es “una apuesta arriesgada”.

El senador, Felipe Harboe, aseguró que “la designación de Rodrigo Delgado en el Ministerio del Interior es una apuesta arriesgada del Presidente”.



El nombramiento del ex alcalde de Estación Central ocurre tras la renuncia de Víctor Pérez como jefe del gabinete del Mandatario y se convierte en el cuarto ministro del Interior del segunda periodo de Sebastián Piñera.



Asimismo, el parlamentario del PPD declaró que el ex edil de Estación Central es “alguien que nunca ha estado en el Gobierno, ni tampoco se trata de un articulador político con redes en el Congreso”.



Finalmente, Harboe le deseó éxito en la gestión al nuevo secretario de Estado, “que le vaya bien, porque el país no merece un desgobierno como el que se vive”, concluyó.