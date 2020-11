Monsalve y nuevo 10%: "Hago un llamado a que se ejerza presión"

Este miércoles el segundo retiro del 10% de las AFP volverá a estar en la agenda ciudadana, ya que se discutirá en la Cámara para buscar la aprobación en sus diversas líneas. Así lo informó el diputado por la región del Biobío, Manuel Monsalve, quien ratificó su respaldo ante lo que consideró “una ayuda necesaria, obligada y urgente, ante un gobierno que no da respuesta a quienes lo están pasando muy mal”.



Recordemos que el martes de la semana pasada, la Comisión de Constitución aprobó la idea de legislar, dando paso a su siguiente trámite que se verá a mitad de semana.



“Cuando la derecha y el gobierno no le dan respuesta a los ciudadanos que han perdido sus ingresos, se debe acudir a medidas especiales.



Lamentablemente ese es el escenario para cerca de dos millones de personas que han perdido sus empleos formales y muchos otros informales, arrastrando a sus familias a pasar momentos de desesperación y poniendo al Congreso en la tarea de buscar alternativas”, dijo Manuel Monsalve.



“El primer retiro tuvo una serie de discrepancias con el gobierno y la derecha. Estos últimos aseguraron que el país se vendría abajo y que la economía sufriría las consecuencias de la decisión. Sin embargo, hemos visto todo lo contrario, ya que si no hubiera sido por la decisión de darle la posibilidad a la gente de sacar ese porcentaje de sus ahorros previsionales, hoy la realidad sería claramente la opuesta”, dijo el parlamentario.



En concreto, esta propuesta contempla un mínimo de retiro de 35 UF (alrededor de un millón de pesos) y un máximo de 150 UF (4 millones de pesos aproximadamente), el que se pagaría en una sola cuota, después de 30 días hábiles de la solicitud. Si se aprueba en la Cámara de Diputados, pasará al Senado, donde se podría también aprobar y convertir en Ley o podría sufrir cambios, dando paso a otros trámites.



“El problema que se presenta es que pese a aprobarse tanto por los diputados y senadores, el gobierno podría vetar el proyecto o hacer un requerimiento de inconstitucionalidad, a través del Tribunal Constitucional, estando una vez más en contra de lo que la mayoría de los chilenos y chilenas requieren. Por eso hago un llamado a que se ejerza presión, primero viendo cómo vota cada diputado y senador de su distrito, y segundo, diciéndole al gobierno que si quiere representar a los chilenos, lo haga escuchando justamente a los chilenos”, dijo Manuel Monsalve.