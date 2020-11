Pérez pidió al Senado convocar a la brevedad la Comisión Mixta por la Ley de Migraciones

Hace una semana, la diputada de la Democracia Cristiana emplazó al gobierno para que aplique urgencia al proyecto que busca instaurar una nueva Ley de Migraciones.



En aquella oportunidad, la también presidenta de la Comisión de Gobierno, dijo que “necesitábamos llevar a comisión mixta esta ley para asegurar una serie de normas que deben estar acorde con tratados internacionales que nuestro país debe respetar; pero, ya han pasado días y no hemos podido sesionar”, por lo que usó ese argumento para exigir el apoyo del Ejecutivo.



Ahora, la parlamentaria instó al Senado para que “no siga postergando la convocatoria a la comisión mixta que debe resolver los aspectos pendientes de esta ley que ya ha esperado demasiado. Existe gran preocupación sobre la materia; de hecho, hoy, cientos de ciudadanos cubanos realizaron extensas filas en la capital para regularizar su situación en Chile, frente a una información no confirmada de una visa de refugio”.



La parlamentaria DC agregó que “aún estamos funcionando con una ley de 1975 que no se condice con la realidad actual”, sentenció Pérez.

Cabe señalar que la Cámara rechazó diez de las enmiendas realizadas por el Senado al proyecto, durante el segundo trámite al proyecto de ley sobre Migración y Extranjería. El texto fue originado en un mensaje del Ejecutivo, en junio de 2013, y tuvo como finalidad actualizar la actual legislación con miras a una migración ordenada, regulada y segura. Luego, un nuevo texto se tuvo sobre la mesa en abril de 2018, tras lo cual fue abordado en la Comisión de Gobierno y aprobado finalmente por la Cámara y despachado al Senado, en enero de 2019. Allí permaneció por más de un año.