Monsalve: “Son los chilenos los que cambiarán Chile, para que nunca más la minoría este por sobre la mayoría”

“El camino que decidieron los ciudadanos hacia una nueva constitución, le permitirá a Chile, por primera vez en su historia, transitar hacia una sociedad madura y dueña de su propio destino”. Así se refirió el diputado por la región del Biobío, Manuel Monsalve, tras el claro triunfo de la opción “Apruebo”, dijo el diputado socialista, Manuel Monsalve.



Para el parlamentario del Partido Socialista, “éste es un triunfo histórico y lleno de simbolismos; ya que atrás quedarán las reglas hechas en dictadura y se abrirá la posibilidad para que los chilenos y chilenas escriban su parecer en temas tan trascendentales para todos”, dijo.



“En lo inmediato, deberemos ser capaces de elegir en abril a los y las mejores, considerando no sólo la paridad de género y el mecanismo para integrar a los independiente, sino también los escaños reservados a los pueblos originarios. Así como el gran triunfador de ayer fue el país en su conjunto, debe ser el propio país, sin exclusiones y considerando nuestra diversidad, quien trace el camino a recorrer”, explicó Monsalve.



“En lo particular, estoy convencido de que la opción que el país tomó ayer es la correcta, por lo que ahora nos corresponderá llevar a cabo la elección de Constituyentes en abril, aportar, ser garantes en los procesos, las discusiones y las decisiones; procurando que sean realmente representativas de un país que busca más justicia social y menos abusos”, dijo el diputado.



El parlamentario se refirió también al momento que vive Chile, destacando no sólo la abrumadora votación por el Apruebo, sino que también el órgano constituyente que tendrá la responsabilidad de llevar a cabo el proceso.



“Hay que recordar que, una vez redactada la nueva constitución, será nuevamente el pueblo de Chile quien deberá pronunciarse si la aprueba o no. Así fue el acuerdo y así debe realizarse. Creo que hay esperanza para un Chile que ha sufrido bastante desde la dictadura hasta hoy, estando encasillada a reglas que jamás decidió y que marcaron la vida con injusticias y privilegios sólo para algunos. Son los chilenos quienes cambiarán Chile y eso para mí es lo que corresponde, para que nunca más la minoría esté por sobre la mayoría”, dijo Manuel Monsalve.