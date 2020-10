Ministro Walker deberá exponer hoy por cierre de Planta Iansa en Los Ángeles

El cierre de la Planta Iansa en Los Ángeles puso en evidencia, una vez más, la fragilidad de los puestos de empleo frente al avance o procesos de modernización de las industrias.



También dejó en claro que el mundo político de la Provincia siempre se ha unido cuando el tema afecta a nuestras 14 comunas, y en este caso, no hay excepción.



Así y luego de que los diputados Joanna Pérez, Iván Norambuena, Manuel Monsalve y José Pérez manifestaran su preocupación, fue el radical el que llegó más lejos, en su calidad de miembro de la Comisión de Agricultura de la Cámara Baja.



WALKER AL CONGRESO



En la edición del pasado 1 de octubre, el representante radical del Distrito 21, José Pérez confirmó que citó, mediante oficio a la Comisión de Agricultura, al ministro del ramo, Antonio Walker.



En su rol fiscalizador, los diputados obligan al Ejecutivo a que envíe un representante y, en este caso, de no asistir el titular, puede acudir la persona que él designe, pero alguien debe concurrir.



En el oficio y según relató el parlamentario, incluye la petición para contar con representantes de Iansa, pero por tratarse de un privado, este puede no asistir, pues el rol fiscalizador de la Cámara Baja no llega hasta los empresarios.

Con eso claro, las palabras de José Pérez en la citada edición de La Tribuna fueron: “Es una noticia desagradable para todo el mundo agrícola, especialmente para los pequeños y medianos agricultores que se dedicaban al cultivo de la remolacha”.



Ante ello, se apuntó como el responsable para que “se invite al ministro de la cartera para la próxima sesión que es el martes siguiente, como también hemos pedido a Iansa que explique a la instancia cuáles son las razones fundamentales del cierre de la empresa”, cuestión que debiera concretarse esta jornada.