Gobernador de Biobío confirmó que están dadas todas las garantías para el Plebiscito

A través de un comunicado enviado por el equipo de comunicaciones de la Gobernación Provincial de Biobío, el titular, Ignacio Fica informó que a 19 días del plebiscito del 25 de octubre, todo está listo para este proceso republicano.



“Hemos estado en constante coordinación regional y provincial. Ayer tuvimos la última reunión de tantas que hemos tenido con los alcaldes, las policías, el Ejército, Salud y el Servel, donde acordamos los últimos detalles para que las personas vayan a sufragar de forma segura”, expresó este martes 6, la máxima autoridad provincial.



LOCALES SANITIZADOS Y DEMARCADOS



Fica indicó que “cada lugar de votación va a estar sanitizado, lo cual se hará a través de cada municipalidad respectiva, en tanto que el Servel implementará un kit sanitario para cada uno de los vocales de mesa, además de demarcaciones dentro y fuera de los establecimientos.



LÁPIZ PERSONAL



También recordó que “en esta votación en particular, y también como medida de precaución, cada persona deberá llevar su propio lápiz, que debe ser de tinta o pasta azul. Por lo que llamamos a todos a salir con su mascarilla, que es obligatoria, y por supuesto también con su lápiz. En caso que alguien no tenga, igualmente se le puede asignar uno para sufragar”.



BUSES DE ACERCAMIENTO



Fica comentó además que “en paralelo a eso estamos trabajando como Gobernación junto a la Seremi de Transporte para la contratación de buses para traslados a los lugares de votación. Asimismo, el Servel contará con orientadores dentro de los locales para hacer todo más expedito”.



VERIFICAR IDENTIDAD



“En tanto, como determinación del Servel, al hacer ingreso a la mesa correspondiente, el votante deberá retirarse la mascarilla por unos tres segundos, para poder ser reconocido como el auténtico portador de la cédula”, especificó el Gobernador.



PROCESO PREVIO



En cuanto al número de locales, el representante de Gobierno dijo que “en la provincia de Biobío, y para esta ocasión, se aumentó a 72 establecimientos los lugares de votación, por lo que hacemos el llamado a revisar la página WEB del SERVEL (www.servel.cl) para consultar con su Rut cuál es el establecimiento que le corresponde”.



Igualmente anunció que hasta este miércoles 7 de octubre hay plazo para las personas que deban justificarse en el caso que fueron llamadas a ser vocales de mesa y no puedan hacerlo por algún motivo de fuerza mayor.



LLAMADO A PARTICIPAR



En tanto, el Gobernador Fica, hizo un llamado a la ciudadanía a participar de este proceso: “para nosotros es muy importante que la gente pueda participar de este próximo plebiscito. Nosotros estamos haciendo todos los esfuerzos como Gobierno para que quienes asistan a las urnas cuenten con todas las medidas sanitarias correspondientes, por eso también hacemos un llamado a la responsabilidad de cada una de las personas”.