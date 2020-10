Diputados analizan desde su vereda proyecto de presupuesto 2021

El Proyecto de Ley para el Presupuesto de la Nación 2021, que ingresó al parlamento la semana pasada por parte del Ejecutivo, ya generó las primeras discrepancias, y aunque todos saben que se debe enfocar en salud, educación y reactivación económica, lo cierto es que las dudas de la oposición ya comienzan a manifestarse con fuerza.



En tanto, desde el oficialismo, el aumento de un 9,1 por ciento fue bien recibido, pensando en la necesidad incrementar el gasto fiscal para reactivar la economía y el mercado del trabajo, que se han visto fuertemente golpeados desde el estallido social a la fecha.





MANUEL MONSALVE: EDUCACIÓN, SALUD Y REACTIVACIÓN



Así, el diputado socialista, Manuel Monsalve, ya planteó sus dudas al decir que “lo importante para el año 2021 es discutir en qué se va a ocupar el presupuesto de la Nación. El debate principal que se tiene que dar en el parlamento es cuáles son las prioridades y cómo se expresan”.



En este sentido, el representante distrital puso tres temas que espera priorizar, al decir que “primero la salud y la pregunta es: a partir de la experiencia de la pandemia, ¿el Gobierno va a proponer un aumento del per cápita para la atención primaria como necesita el país para enfrentar y proteger la salud de los chilenos? ¿Vamos a pasar de los 7300 a los 9500 pesos que necesita la atención primaria para garantizar equipos, por ejemplo, para la trazabilidad?, yo creo que eso es una prioridad”.



“Segundo, el Gobierno ha reconocido y aplaudido a los trabajadores del sistema público de salud, yo me pregunto: ¿En el presupuesto del año 2021, el Gobierno va a traspasar a todos los trabajadores del sector salud que están a honorarios y a contrata? ¿Por qué, por lo menos, este año, no ha ocupado los recursos que este parlamento autorizó para traspasar a los funcionarios de salud que están a honorarios y a contrata? Es decir, los aplaude, pero los mantiene en la precariedad laboral”, agregó el socialista.

Como tercer aspecto, habló de educación y “producto del desempleo y de los aumentos de los niveles de pobreza, de las ollas comunes que han surgido en Chile: ¿El gobierno se va a atrever a que la alimentación escolar sea de carácter universal el año 2021? ¿Va a cerrar las brechas de tecnología que se han evidenciado en el sistema educacional? ¿Va a pagar la subvención por matrícula y no por asistencia? Esos son los temas prioritarios”.



Al cierre, también detalló lo relacionado con la reactivación económica y del mercado del trabajo, Manuel Monsalve dijo: “En temas de reactivación, el Gobierno ha dicho más del 14 por ciento en inversión pública, vamos a tener que discutir qué es inversión pública y cuántos empleos se generan”.

IVÁN NORAMBUENA: GENERACIÓN DE EMPLEOS



El diputado de la UDI, Iván Norambuena, valoró los enfoques del Presupuesto 2021 anunciado por el Presidente Sebastián Piñera, para la recuperación económica y el empleo, que se han visto fuertemente afectados por la pandemia del Covid-19 en el país.

Para el diputado Norambuena, la expansión del 9,1% del presupuesto en relación al de 2020 va en la línea correcta, “pues está enfocado en la generación de empleos, que es la principal política pública que puede permitir que las familias chilenas salgan adelante de la crisis económica que afecta no solo a Chile, sino también al mundo entero”.



“Esta es la expresión más clara de un Estado que va en ayuda de los chilenos en aquella actividad que el mundo privado no puede ejercer. Y por eso, este es un proyecto de presupuesto enfocado no solo en la recuperación económica y de empleo, sino también realiza esfuerzos en la protección de la salud de todos los chilenos”, agregó.



“Es un presupuesto extraordinario”, continúo el diputado Norambuena, “para un tiempo extraordinario y complejo como el que estamos atravesando y va a llegar a los 73 mil millones de dólares, que va localizado en los que más lo necesitan”.



Por último, destacó que “este es un presupuesto bien diseñado que apunta a las necesidades exactas y espero que sea bien recibido por todos los sectores, y que haya una discusión con altura de miras, considerando el momento que estamos atravesando, y estos recursos lleguen a los que más mal lo están pasando por la emergencia sanitaria y la crisis económica”.