Ignacio Fica: “En Chile se ha vuelto una costumbre y un deporte nacional el tema de las acusaciones constitucionales”

Este domingo se cumplía el plazo legal para que los diputados recurrieran con una Acusación Constitucional contra el ex ministro de Salud, Jaime Mañalich, quien salió del cargo a solicitud del Presidente, Sebastián Piñera poniendo en su reemplazo a Enrique Paris.



El quinto cambio de gabinete se realizó el 28 de julio de este año, en plena crisis sanitaria y a partir de ese día comenzó a correr el plazo, establecido en la Constitución Política del Estado, para que los diputados usaran el recurso.



El tiempo expiraba este domingo y ocurrió lo que había trascendido, diez diputados entre comunistas, del PPD y del Frente Amplio, y una radical/independiente, decidieron presentarla.



La nueva Acusación Constitucional apunta a Mañalich por su actuar en la pandemia, pasando desde los problemas en las cifras hasta las decisiones que se tomaron para detenerla.



LA DEFENSA DE PARODI Y DAZA



La seremi de Gobierno del Biobío, Francesca Parodi también se dio el tiempo para responder a La Tribuna sobre esta nueva acusación constitucional que vive un ex ministro.



Así entonces, Parodi dijo que se trata de “una acusación que nos sorprende, una acusación que llega justo en el plazo, antes de vencer, lo que demuestra de alguna manera no hay fundamentos detrás de esta acusación y que es un tema meramente político”.



A juicio de la vocera del Ejecutivo en el Biobío, esta acción “en nada aporta este tipo de acciones cuando no tienen fundamento real y solamente distrae la atención de lo que es importante, que es seguir atendiendo la pandemia, poner los puntos sobre la mesa, poner soluciones y poner a la ciudadanía en el centro, más allá de las diferentes políticas que puedan haber, en este caso, en el Congreso”.



Agregó que: “Nosotros ya lo hemos dicho, vamos a continuar trabajando, hemos visto un festival de acusaciones constitucionales durante el último tiempo, que buscan poner el foco en lo que no es relevante, olvidando lo que es relevante que es atender la pandemia y atender todos los efectos colaterales que tenemos debido a la presencia del coronavirus en nuestro país”.



En tanto, la subsecretaria de Salud Pública, Paula Daza trabajó codo a codo con Mañalich, cuando era ministro de Salud, por eso tiene el poder moral desde su visión, para defender el trabajo de su ex jefe.



Así, Daza, se refirió a la acusación constitucional contra el ex secretario de Estado presentada por diez diputados de oposición.



La subsecretaria aseguró que el recurso fiscalizador de los diputados no tiene fundamento para prosperar en el Congreso.



La autoridad sanitaria precisó que la acción en contra de Mañalich carece de sustento. “Aquí no hay ningún fundamento en la acusación constitucional contra el ministro Mañalich”, señaló.



En conversación con Radio Cooperativa, Daza agregó que “desde el día uno, el ministro, incluso mucho antes de que partiera la pandemia se creó un plan Covid-19 de prevención, de promoción, y se trabajó en una red asistencial que ha permitido dar respuesta a la atención de todos los pacientes”.



LA DEFENSA DE IGNACIO FICA



El gobernador de la Provincia de Biobío, Ignacio Fica también defendió el trabajo del ex ministro de Salud, argumentando que las acusaciones constitucionales están perdiendo su real aporte a la democracia y reconociendo que se hace lo mejor posible, considerando, que nadie estaba preparado para vivir una pandemia.



Así entonces, Fica detalló que “parece que en Chile se ha vuelto una costumbre y un deporte nacional el tema de las acusaciones constitucionales”.



Agregó que “ya tenemos la experiencia de lo que ocurrió con el ex ministro Chadwick, después de ello el ex ministro Mañalich y también al actual ministro del Interior, el ministro Víctor Pérez”.

En cuanto a esta nueva Acusación Constitucional, el máximo representante de La Moneda en la provincia hizo un especial llamado a la parte de la oposición que presentó la acción: “Primero me gustaría invitar a nuestros parlamentarios, particularmente de oposición a poder tener un rol más constructivo, más de trabajo, más de unidad”.



Por lo mismo, Fica insistió en “el trabajo serio que hemos hecho como gobierno ha sido desde el primer día. Hay que recordar desde el mes de enero que comenzamos a prepararnos para lo que iba a ser esta pandemia del Covid 19”.



Desde su punto de vista y en una clara y cerrada defensa del ex ministro de Salud, el gobernador resaltó que “hemos hecho un trabajo cauteloso y serio en cada una de las comunas. A nivel provincial seguimos manteniendo las reuniones de trabajo con los alcaldes y, por supuesto, eso ha generado resultados”.



Así entonces, Ignacio Fica insistió en sus argumentos al reiterar que “esta no es fácil, no tenemos la experiencia de hace 100 años, pero sí creo también y con convicción, de que hemos hecho un tremendo trabajo y esperamos también que ese trabajo tenga muy buenos frutos en un mediano y largo plazo”.