Harboe por acuerdo con camioneros: "Me parece que es un privilegio que ningún trabajador o trabajadora tienen en Chile"

El senador del PPD, Felipe Harboe, manifestó que el acuerdo entre el Gobierno y los camioneros “tiene un par de cláusulas que son francamente impresentables”. En ese mismo sentido, señaló que “el hecho de que el Gobierno haya comprometido, con recursos de todos los chilenos, a financiar los camiones que les queman pero, a su vez, también pagarles el lucro cesante a los dueños de camiones y la diferencia de sueldo a los camioneros, entre el seguro de cesantía y lo establecido en el contrato, me parece que es un privilegio que ningún otro trabajador o trabajadora en Chile tienen”.



Asimismo, el parlamentario apuntó que “¿cuántas personas han fallecido o han sido agredidos a causa de la delincuencia?; ¿cuántos autos han sido quemados en manifestaciones?; ¿cuántas personas han perdido la vista en manos de agentes del Estado?… Ninguno de esos tiene un sistema de indemnización tan privilegiado como éste”, determinó.



De igual forma, el representante por el PPD indicó que “parece que el paro no tenía que ver con la seguridad, sino que tenía que ver con temas económicos”. Igualmente, lamentó que el Gobierno haga concesión al gremio de los camioneros “en momentos difíciles para las pequeñas empresas, momentos de desempleo, cuando dicen que no hay recursos para el Sename…”



Finalmente, destacó que “es re fácil llegar acuerdos así, pero no es lo que Chile necesita. Aquí lo que se requiere es equidad y proporcionalidad en la forma de llegar a acuerdos”, y no por la vía del chantaje y de la toma de carreteras, como fue en esta ocasión, concluyó.