Casi 80 familias de Santa Fe superaron la burocracia y van por su casa propia

Esta semana se conoció, tras gestiones del diputado Iván Norambuena y el alcalde Estaban Krause que la Dirección de Obras Hidráulica y la Dirección de APR otorgaron el documento de factibilidad de agua que faltaba para el inicio de la construcción de las viviendas.

Los comités de vivienda Juan Pablo II y Las Rosas de la localidad de Santa Fe, en Los Ángeles, habían esperado 13 y 15 años respectivamente para concretar todo el papeleo que diera el vamos final a la construcción de sus viviendas.



La burocracia de nuestro país exigía, para la aprobación final, el Certificado de Factibilidad de Agua, que finalmente llegó el pasado 31 de agosto, lo que significa que ahora sí está todo listo para construir.



En conversación con La Tribuna, los presidentes de los comités santafesinos contaron parte de su historia y agradecieron las gestiones de las autoridades, el diputado Iván Norambuena y el alcalde de Los Ángeles, Esteban Krause, los que movieron todos los hilos para llegar a Santiago y lograr los documentos autorizados por la Direcciones de Obras Hidráulicas y de Agua Potable Rural.



LAS ROSAS



La Dirección de Obras Hidráulicas entregó la orden 873 para dar cuenta del Certificado de Aguas que permite la construcción de las 34 casas del Comité Las Rosas que preside, Viviana Salazar.



“En realidad estamos más que contentos, estamos felices ya que esto era la traba que había desunido al grupo, ya estábamos desilusionados y ahora ya estamos viendo otra vez la esperanza y una luz en el camino para tener nuestra casa propia”, dijo la dirigente.



En su historia, Salazar dijo que “empecé con un hijo y ya tengo cuatro, soy abuela. Han sido 15 años de lucha, esperando nuestras viviendas, es otra vez tener la esperanza porque ya varias veces hemos estado de capa caída, porque han sido muchas trabas entre terremotos e inundaciones”.



JUAN PABLO II



El Comité de Vivienda Juan Pablo II está compuesto por 40 familias y su presidente es Manuel Muñoz, que, en conversación con el “Diario de La Provincia”, solo mostró alegría.



“Muy contentos por las ayudas de nuestras autoridades. Esta fue una lucha muy larga, 13 años para llegar a esta dimensión de completar el proyecto de vivienda que realmente con tanto esfuerzo, nosotros nos compramos el terreno, 40 familias y realmente es un orgullo lograr esto, porque era algo inalcanzable para nosotros”, dijo un emocionado dirigente.



Muñoz agregó que “no teníamos los recursos y los medios para llegar a Santiago para pedir esta factibilidad y espero que realmente la EGIS municipal tome esto y lo use lo más rápido posible, porque tiene un plazo de 180 días, así que ambos comités estamos muy contentos”.



EL TRABAJO DE KRAUSE



Se trata de un documento básico pero imprescindible, nadie puede construir viviendas sociales donde no hay agua, eso simplemente no se puede, pero en este caso era factible y eso lo sabía, el alcalde de Los Ángeles, Esteban Krause que acudió de inmediato al diputado de la UDI, Iván Norambuena para pedir su apoyo con las autoridades nacionales.

Así, Krause dijo que “Hemos venido trabajando ya, desde hace un tiempo largo con estos dos comités, villa Las Rozas y Juan Pablo Segundo de la localidad de Santa Fe, para poder lograr el sueño de todas las familias que es una casa propia, pero para eso hemos tenido que generar una serie de pasos intermedios y uno de los pasos que nos ha costado mucho poder concretarlos ha sido el tema de la factibilidad de Agua Potable de Santa Fe”.

El líder político de los angelinos dijo que “hemos tenido una serie de reuniones con gente de la DOH, con nuestros propios vecinos y logramos tener, definitivamente, esa factibilidad de agua, lo que permite que podamos avanzar en concretar ese sueño”.



Krause además reconoció que “uno de los inconvenientes que estamos teniendo en los sectores rurales para construir viviendas es precisamente eso, hoy el Ministerio de Vivienda nos pide, antes de iniciar la construcción de las casas que podamos asegurar el abastecimiento de agua, eso genera para los comités una serie de complicaciones y atrasos, pero con los comités que estamos trabajando, estamos cooperando y ayudando y en particular con Las Rozas y Juan Pablo Segundo”.



LA AYUDA DEL OFICIALISMO



Krause es opositor y eso se le hace notar cada vez que el oficialismo intenta bajar su popularidad con miras a las elecciones de abril, pero el tema acá no era político y por lo mismo, separando todas las ideologías Krause y Norambuena trabajaron una vez más unidos por los vecinos.





Así entonces, el gremialista valoró y resaltó la voluntad y la perseverancia de los dirigentes “es digno de destacar el esfuerzo y la responsabilidad con la cual los dirigentes están llevando adelante su labor y nos extraña mucho, también, el aparataje público, la burocracia que ha existido, a través de los años, tenga que predominar sobre la necesidad de familias como las nuestras que con gran esfuerzo, también, han hecho lo posible por obtener su vivienda propia”.



Así entonces, dijo Norambuena que con “las gestiones que hicimos junto a los dirigentes, al alcalde de Los Ángeles y el director nacional de la DOH y el subdirector de APR a nivel nacional logramos destrabar el tema y con las autoridades de la región, ya podemos tener en nuestro poder los dirigentes, la municipalidad que funciona como EGIS, este certificado y que va a permitir abrir el área para comenzar la construcción de las casas”.



Al cerrar y feliz por el trabajo de todos, Norambuena dijo que “Hay que mirar hacia adelante y desde el momento que entregamos este certificado de factibilidad de agua, los dirigentes ya están en otra etapa, están pensando hacia adelante y como avanzamos en la construcción de las viviendas, eso es lo más importante hoy día”.