Senadores del Biobío rechazaron bloqueos de carreteras en paro de camioneros

Con visiones distintas, hacia la movilización de la Confederación Nacional del Transporte de Carga, CNTC, los senadores de Biobío insistieron en la necesidad de terminar con la violencia en la llamada Macro Zona Sur.



Así y mientras Felipe Harboe pidió mano dura del gobierno contra los organizadores de la movilización, Jacqueline Van Rysselberghe exigió a la oposición legislar el pliego de peticiones de los transportistas y Alejandro Navarro presentó un recurso de protección en contra de los responsables del llamado a paralización, para asegurar el abastecimiento de productos en el país.



HARBOE: ESPERANDO QUE EL GOBIERNO ACTÚE



En conversación con La Tribuna, el senador del PPD, Felipe Harboe recordó que estamos en pandemia y que nuestro país atraviesa por momentos de incertidumbre y angustia.



En este sentido dijo que “me parece francamente inconcebible que el Gobierno mire para el techo al momento en que Chile se encuentra amenazado por un grupo de camioneros”.



Agregó que “uno puede entender la molestia y el reclamo respecto de los temas de seguridad, pero eso se hace sobre la vía del diálogo”. En la misma línea agregó que “forzar al Estado a tomar decisiones sobre la base de la amenaza, el chantaje, el corte de ruta, me parece que no es el camino para una democracia sólida”.



Para cerrar, Harboe hizo un llamado al Ejecutivo: “Espero que el Presidente de la República adopte las medidas porque él es -finalmente- el encargado de mantener la seguridad y el libre tránsito” concluyó.



NAVARRO: ACUSACIÓN CONSTITUCIONAL

El senador del PRO, Alejandro Navarro no solo habló de Acusación Constitucional, sino que presentó un recurso de protección ante la Corte de Apelaciones de Santiago.



Así, el libelo de Navarro es contra “los presidentes de la Confederación Nacional del Transporte de Carga (CNTC), Sergio Pérez, y de la Federación de Camioneros del Sur (Fedesur), José Villagrán, por romper la cadena de abastecimiento producto del paro que desde las 00:00hrs de este jueves llevan a cabo los gremios”.



En sus declaraciones el parlamentario dijo que la actitud de CNTC es un “desafío en medio de un Estado de Catástrofe a la autoridad pública, no hay ni carros lanza agua, ni grúas ni carros de fuerzas especiales, es decir impunidad y protección a una alteración del orden básico, por parte de uno de los tres gremios de camioneros que hay en Chile”.



Agregó, en esta misma línea que: “La pregunta que le hago al Presidente Piñera y al ministro, Víctor Pérez es ¿hay impunidad, tienen una licencia especial estos gremios de camioneros? con poca presencia de Carabineros”.



Al hablar de las responsabilidad de las autoridades nacionales, el senador del Pro por Biobío resaltó que “Si el Presidente de La República, el ministro del Interior, permiten que las carreteras sean bloqueadas y se paralice el normal desenvolvimiento de los camioneros que si están trabajando, entonces hay notable abandono de deberes, es decir, procede una Acusación Constitucional en contra del Presidente de la República y en contra del ministro del Interior”.



Al cierre, Alejandro Navarro señaló que “este es un paro político, claramente hay una razón de fondo que compartimos, nadie está de acuerdo ni puede apoyar la quema de camiones, pero nadie puede apoyar que un sector de camioneros incendie Chile y lo paralice”.



VAN RYSSELBERGHE: LA OPOSICIÓN NO QUIERE LEGISLAR



La senadora de la UDI, Jacqueline Van Rysselberghe comenzó relatando y reconociendo la existencia de un problema de seguridad en la Macro Zona Sur, separando las demandas legítimas de la mayoría, respecto de los violentistas que acusó incluso de terrorismo.



Así, entonces, la también presidenta de la UDI dijo que “hay un problema de seguridad pública que se viene arrastrando hace muchísimo tiempo y por lo mismo, me parece bien que se visibilice, pero no es necesario cortar la carretera para visibilizar el problema que tienen”.



Agregó, de forma tajante que “acá hay que tratar de separar a los violentistas, claramente en el tema de la violencia rural hay terrorismo con todas sus letras y lo que uno esperaría es que ojalá esta movilización ayude a que el Parlamento, sobre todo los parlamentarios de izquierda que aprueben las leyes que se esperan para poder perseguir a las personas que están detrás de esto y a los terroristas que están generando estos hechos de violencia”.

Jacqueline Van Rysselberghe, también dejó tiempo para criticar la actitud de la oposición, a la que apuntó, como parte de los problemas para dar con una legislación que permita terminar con la violencia.

“Hace tres semanas, en el Senado, la oposición rechazó la idea de legislar, es decir lo cerró antes de sentarse a conversar el robo de madera con mayores penas y con mayores herramientas para que Carabineros pudiera controlarlo, cuando todos sabemos que esa es una de las maneras de cómo se financian estos grupos de terroristas.



Si nosotros queremos resolver el tema de toda la macro zona, necesitamos resolver temas sociales que existen, pero también necesitamos resolver los temas de violencia, tenemos que entregarles las herramientas a las policías y a los tribunales para que pueda restablecerse el Estado de Derecho en esa Zona.