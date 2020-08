Monsalve pedirá que citen al intendente y al seremi de salud del Biobío a la Cámara por temas de trazabilidad

Tras semanas de constantes alzas en la cantidad de contagios diarios y cuestionamientos a la trazabilidad de contactos estrechos, las autoridades de la región del Biobío han planteado la posibilidad que más comunas de la región entren en cuarentena total.



La condición sanitaria de la región dista mucho del ánimo positivo del Ministro de Salud, por lo que el diputado Manuel Monsalve anunció que solicitará que el doctor Paris, el Intendente y el seremi de salud de la región de la región del Biobío sean citados a la comisión investigadora de los Actos del Gobierno durante pandemia en temas sanitarios, económicos y orden público.



Para el diputado Monsalve, tanto el ministro Enrique Paris, como el Intendente Sergio Giacaman, les deben una explicación a los ciudadanos de la región. “La situación de la región ha empeorado y esto implica un mayor riesgo para la salud y la vida de los vecinos de la región y también un mayor costo social y económico. Lo primero que ha hecho el Intendente es responsabilizar a las personas, cuando lo primero que debe hacer es asumir su propia responsabilidad como autoridad”.



El punto clave, explicó Monsalve, quien además es médico, es la trazabilidad de los contactos estrechos y en el caso de la región las comunas cercanas a la capital regional tienen tazas que no superan el 20 0 30%. “Todos ya saben que para controlar la pandemia se debe tener una trazabilidad sobre el 80%. Eso significa que si hay 10 contactos de un caso positivo, a lo menos 8 deben ser identificados y aislados en las primeras 48 horas. Talcahuano, según las cifras oficiales, tiene una trazabilidad, 21%, es decir, de cada 10 contactos estrechos sólo dos son identificados y aislados, Coronel tiene un 25%, Hualpén un 28%. Eso significa hay contactos que eventualmente han sido contagiados o posiblemente estén contagiados y siguen circulando de manera libre al interior de la comunidad y por lo tanto son foco para contagiar a otras personas”.



La precaución, agregó el diputado, se concentra principalmente en la provincia de Concepción, porque en Arauco y Biobío las tasas de trazabilidad están cercanas al 100%. “La pregunta es por qué. ¿Se están entregando los recursos que aprobó el Congreso para la atención primaria? ¿Se está contratando el personal necesario para fortalecer la tarea de trazabilidad? Las cifras indican que no y que en la provincia de Concepción el gobierno no ha tomado las decisiones oportunas o correctas para fortalecer la principal estrategia para el control de la pandemia, que es la trazabilidad o simplemente la abandonó y perdió el control de la enfermedad” acusó Monsalve.



Finalmente, el diputado, además de reiterar que ingresará la citación a la comisión investigadora (a la que por ley las autoridades estarán obligadas a asistir) hizo un llamado al gobierno regional y las autoridades de salud a cambiar la estrategia. “Al no ser capaz de identificar y aislar a los contactos estrechos, significa que en todas nuestras comunas hay personas que eventualmente están enfermas, circulando libremente. Si es que no se está haciendo bien la trazabilidad, la única otra manera de control es disminuir la movilidad y esto, lamentablemente tiene un efecto profundo en materia económica. La incapacidad de controlar la pandemia hace que se tengan que tomar decisiones que tienen efectos económicos muy profundos como las cuarentenas.