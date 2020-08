Multigremial Nacional: “Valoramos ley Juan Barrios, pero no es suficiente para acabar con la violencia"

Ante los hechos de violencia registrados en la macrozona sur de Chile, el directorio en pleno de la Multigremial de La Araucanía junto al presidente de la Multigremial Nacional, Juan Pablo Swett, se reunieron con el Ministro del Interior, Víctor Pérez, para entregar un petitorio con 12 proyectos de ley en los cuales avanzar de manera urgente para devolver la paz en esa zona.

“Valoramos la ley Juan Barrios, es un buen avance, pero no es suficiente para acabar con la violencia en la macrozona sur de Chile. Si esta ley hubiese existido hace 5 años, no hubiera servido porque no hay ningún detenido por quema de camión. Por otro lado, no todos los afectados son transportistas, hay otros rubros que mantienen el tejido productivo en los campos, zonas rurales, con sus animales y lecherías, por lo tanto aún queda mucho trabajo legislativo por hacer”, indicó Swett.

Por su parte, el presidente de la Multigremial de La Araucanía, Luciano Rivas, señaló que “La violencia en La Araucanía nos duele a todos y como gremios productivos desde un punto de vista constructivo entregamos la preocupación por la falta de seguridad y la ineficiencia del sistema policial, lo que se traduce hoy en una sensación de impunidad de la región completo y que además, da pie para que quienes ejercen la violencia se crean intocables y sigan actuando. Por ello entregamos un petitorio basado en la modernización de las policías que permita ser más eficiente en la prevención e investigación de los atentados. Sólo pedimos vivir en paz, es el derecho básico que nos debe asegurar el Estado

Asimismo, Jorge Guzmán, presidente de la Multigremial de Bio Bio, agregó que existe desesperanza porque se ha perdido la confianza en el Estado y en lo que pueda hacer para terminar con la violencia. “El problema no es del gobierno de turno porque se arrastra desde hace muchos años. Acá la responsabilidad es de los 3 poderes del Estado, Ejecutivo, Legislativo y Judicial, por eso también hacemos un fuerte llamado al Parlamento para que legisle en estos proyectos de manera urgente para devolver la paz a las familias y trabajadores”.