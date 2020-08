Monsalve pidió aclarar por qué urbanización en humedal de laguna La Señoraza se aprobó sin evaluación de impacto ambiental

A través de la comisión de medio ambiente de la Cámara de Diputados, el diputado Manuel Monsalve y el movimiento “Salvemos la Señoraza”, pidieron que el Intendente del Biobío, la Superintendencia de Medio Ambiente y la Contraloría expliquen por qué el proyecto de urbanización “costanera sur”, que desarrolla la municipalidad de Laja en el humedal de la laguna “La Señoraza”, se aprobó saltándose el sistema de evaluación ambiental.



A juicio del diputado Manuel Monsalve, esto es una clara vulneración de la Ley de Bases Generales de Medio Ambiente y también de la ley 21.202, que protege los humedales urbanos. “Es evidente que este proyecto requería de un estudio de impacto ambiental, requería pasar por el sistema de evaluación ambiental, pero no se le exigió lo que establece la ley y se le permitió que avanzara sin evaluación de impacto ambiental, eso llama profundamente la atención. Desde nuestro punto de vista es un hecho total y completamente irregular”, sostuvo el diputado.



Por su parte, la representante del movimiento “Salvemos la Señoraza”, Isolde Medina, sostuvo que, a diferencia de lo que plantea el alcalde, lo que se está haciendo es luchar por un bien común. “Lo que aquí estamos defendiendo es el principal patrimonio natural urbano de nuestra comuna, que es nuestro humedal. La autoridad se ha encargado de desinformar, poniendo una situación de enemistad a los vecinos. Él manifiesta que el progreso es poner cemento a un lugar natural y que nosotros estamos en contra del progreso y desarrollo porque estamos defendiendo la naturaleza”, señaló.



Si bien hoy las obras se encuentran detenidas, tras acogerse recurso de protección ingresado por los vecinos y el consejero regional Javier, el diputado Manuel Monsalve cuestionó que hasta la fecha el Intendente regional no haya dado la instrucción de reevaluar la iniciativa, por lo que pidió aclarar esta situación, que a su juicio no es casual y recordó que la Superintendencia de Medio Ambiente ya inició una investigación para saber por qué el proyecto fue aprobado sin una evaluación ambiental.



“Lo que hemos pedido al Intendente es solicitar la reevaluación de este proyecto, que no puede seguir sin tener evaluación de impacto ambiental. Lo segundo es que se aclare esta irregularidad. A mí me parece que no es casual, me parece que de manera premeditada se quiso saltar el sistema de evaluación ambiental, privilegiando los intereses económicos de una obra, de la empresa, del municipio que ha sido insistente en tratar de defender una obra claramente irregular”, dijo el diputado.



Finalmente y en concordancia a lo planteado por el diputado, desde el movimiento “Salvemos la Señoraza”, cuestionaron la tardanza con que actúan las instituciones públicas ante un hecho que consideran grave. Por qué los organismos públicos tardan tanto en reaccionar frente a hechos tan graves. Aquí son muchos los organismos públicos que fallaron”, cuestionó Isolde Medina.